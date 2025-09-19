Испания поддерживает ЕС в использовании замороженных активов рф в пользу Украины и сокращает импорт газа

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 3012 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 2064 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против РФ: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 10452 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 27835 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 28388 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 45523 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 42991 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64269 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44214 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51866 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
63%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 22165 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 21650 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 17144 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 14187 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 15061 просмотра
публикации
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 3032 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 10463 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 45531 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 54345 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 79618 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 5432 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 7680 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 21519 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 40702 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 39026 просмотра
Актуальное
Ми-8
СВИФТ
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times

Испания поддерживает ЕС в использовании замороженных активов рф в пользу Украины и сокращает импорт газа

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил о поддержке усилий ЕС по монетизации замороженных российских активов для финансирования Украины. Испания также работает над сокращением импорта российского сжиженного природного газа, диверсифицируя поставки.

Испания поддерживает ЕС в использовании замороженных активов рф в пользу Украины и сокращает импорт газа

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил в пятницу, 19 сентября, что его правительство поддерживает усилия Еврокомиссии по монетизации замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Со стороны Испании мы настаивали на том, чтобы максимально увеличить финансирование для Украины… Мы настаиваем также на том, чтобы искать креативные пути использования этих замороженных активов

- сказал Куэрпо.

Он также отметил, что Испания, являющаяся одним из основных импортеров российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе, работает над сокращением этого импорта и диверсификацией поставок из таких стран, как США.

Напомним

Европейский Союз обсуждает использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине, чтобы избежать вето Венгрии. Это позволит Киеву получить компенсацию за ущерб после войны.

Мы должны найти еще больше путей использования замороженных активов рф в пользу Украины: Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен10.09.25, 19:28 • 3660 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Испания
Соединённые Штаты
Украина