Испания поддерживает ЕС в использовании замороженных активов рф в пользу Украины и сокращает импорт газа
Киев • УНН
Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил о поддержке усилий ЕС по монетизации замороженных российских активов для финансирования Украины. Испания также работает над сокращением импорта российского сжиженного природного газа, диверсифицируя поставки.
Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил в пятницу, 19 сентября, что его правительство поддерживает усилия Еврокомиссии по монетизации замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Со стороны Испании мы настаивали на том, чтобы максимально увеличить финансирование для Украины… Мы настаиваем также на том, чтобы искать креативные пути использования этих замороженных активов
Он также отметил, что Испания, являющаяся одним из основных импортеров российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе, работает над сокращением этого импорта и диверсификацией поставок из таких стран, как США.
Напомним
Европейский Союз обсуждает использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине, чтобы избежать вето Венгрии. Это позволит Киеву получить компенсацию за ущерб после войны.
