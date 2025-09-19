Іспанія підтримує ЄС у використанні заморожених активів рф на користь України та скорочує імпорт газу
Київ • УНН
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив про підтримку зусиль ЄС щодо монетизації заморожених російських активів для фінансування України. Іспанія також працює над скороченням імпорту російського скрапленого природного газу, диверсифікуючи поставки.
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив у п'ятницю, 19 вересня, що його уряд підтримує зусилля Єврокомісії з монетизації заморожених російських активів для фінансування України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Зі боку Іспанії ми наполягали на тому, щоб максимально збільшити фінансування для України…Ми наполягаємо також на тому, щоб шукати креативні шляхи використання цих заморожених активів
Він також зазначив, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією поставок з таких країн, як США.
Нагадаємо
Європейський Союз обговорює використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні, щоб уникнути вето Угорщини. Це дозволить Києву отримати компенсацію за збитки після війни.
