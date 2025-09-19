$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 3036 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 2084 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 10466 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 27840 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 28393 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 45535 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 42995 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64269 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44216 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51868 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Іспанія підтримує ЄС у використанні заморожених активів рф на користь України та скорочує імпорт газу

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив про підтримку зусиль ЄС щодо монетизації заморожених російських активів для фінансування України. Іспанія також працює над скороченням імпорту російського скрапленого природного газу, диверсифікуючи поставки.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив у п'ятницю, 19 вересня, що його уряд підтримує зусилля Єврокомісії з монетизації заморожених російських активів для фінансування України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зі боку Іспанії ми наполягали на тому, щоб максимально збільшити фінансування для України…Ми наполягаємо також на тому, щоб шукати креативні шляхи використання цих заморожених активів

- сказав Куерпо.

Він також зазначив, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією поставок з таких країн, як США.

Нагадаємо

Європейський Союз обговорює використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні, щоб уникнути вето Угорщини. Це дозволить Києву отримати компенсацію за збитки після війни.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Reuters
Європейський Союз
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Україна