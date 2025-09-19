Іспанія підтримує ЄС у використанні заморожених активів рф на користь України та скорочує імпорт газу

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив у п'ятницю, 19 вересня, що його уряд підтримує зусилля Єврокомісії з монетизації заморожених російських активів для фінансування України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зі боку Іспанії ми наполягали на тому, щоб максимально збільшити фінансування для України…Ми наполягаємо також на тому, щоб шукати креативні шляхи використання цих заморожених активів