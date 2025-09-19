ЄС пропонує повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 2027 року - Reuters
Київ • УНН
Європейський Союз пропонує повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року. Також ЄС пропонує заборонити транзакції з більшою кількістю російських банків та торговельні обмеження для підприємств у Китаї та Індії.
Європейський Союз запропонував повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року. Це робиться в рамках своїх останніх заходів, спрямованих на обмеження можливостей володимира путіна вести війну проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Також ЄС запропонував повну заборону на транзакції з більшою кількістю російських банків і фінансових установ, а також торговельні обмеження для підприємств у Китаї та Індії, які дозволили москві обійти санкції.
росія демонструє повну зневагу до дипломатії та міжнародного права. путін знову і знову ескалює ситуацію, а Європа у відповідь посилює тиск
За даними Євростату, ЄС щомісяця імпортує з Росії скраплений природний газ на суму від 500 млн євро (587 млн доларів) до 700 млн євро.
Крім того, Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС пропонує заборонити компаніям перестраховувати судна, що потрапили під санкції.
Вона додала, що ЄС також націлений на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай.
