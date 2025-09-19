ЄС пропонує повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 2027 року - Reuters

$41.250.05
16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування19 вересня, 07:55
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків19 вересня, 08:27
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році19 вересня, 10:18
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Південна Корея
Велика Британія
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році19 вересня, 10:18
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

ЄС пропонує повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 2027 року - Reuters

Київ • УНН

 488 перегляди

Європейський Союз пропонує повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року. Також ЄС пропонує заборонити транзакції з більшою кількістю російських банків та торговельні обмеження для підприємств у Китаї та Індії.

ЄС пропонує повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 2027 року - Reuters

Європейський Союз запропонував повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року. Це робиться в рамках своїх останніх заходів, спрямованих на обмеження можливостей володимира путіна вести війну проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Також ЄС запропонував повну заборону на транзакції з більшою кількістю російських банків і фінансових установ, а також торговельні обмеження для підприємств у Китаї та Індії, які дозволили москві обійти санкції.

росія демонструє повну зневагу до дипломатії та міжнародного права. путін знову і знову ескалює ситуацію, а Європа у відповідь посилює тиск

- заявила журналістам у Брюсселі в п'ятницю голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними Євростату, ЄС щомісяця імпортує з Росії скраплений природний газ на суму від 500 млн євро (587 млн доларів) до 700 млн євро.

Крім того, Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС пропонує заборонити компаніям перестраховувати судна, що потрапили під санкції.

Вона додала, що ЄС також націлений на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай.

Іспанія підтримує ЄС у використанні заморожених активів рф на користь України та скорочує імпорт газу19.09.25, 15:46

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кая Каллас
Свіфт
Bloomberg
Індія
Європейський Союз
Брюссель
Китай
Урсула фон дер Ляєн
Україна