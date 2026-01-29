Свитолина завершила выступ на Australian Open, уступив Сабаленке в полуфинале
Киев • УНН
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Арине Сабаленке со счетом 6-2, 6-3 в полуфинале Australian Open. Сабаленка вышла в свой восьмой финал турниров Большого шлема.
Детали
Украинка уступила первой ракетке мира со счетом 6-2, 6-3.
Чемпионка 2023 и 2024 годов Сабаленка вышла в свой восьмой финал турниров Большого шлема и теперь ждет победительницу пары Джессики Пегулы и Елены Рыбакиной.
Напомним
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open, разгромив Коко Гауфф. Она, как ожидается, вернется в топ-10 рейтинга PIF WTA впервые с октября 2021 года.