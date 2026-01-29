$42.770.19
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 16344 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 5504 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 10668 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 15582 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 22417 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 29915 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 29372 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 25141 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 22160 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
Нефть марки Brent

Свитолина завершила выступ на Australian Open, уступив Сабаленке в полуфинале

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Арине Сабаленке со счетом 6-2, 6-3 в полуфинале Australian Open. Сабаленка вышла в свой восьмой финал турниров Большого шлема.

Свитолина завершила выступ на Australian Open, уступив Сабаленке в полуфинале

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершает выступление на Australian Open, уступив в полуфинале нейтральной Арине Сабаленке, пишет УНН со ссылкой на WTA.

Детали

Украинка уступила первой ракетке мира со счетом 6-2, 6-3.

Чемпионка 2023 и 2024 годов Сабаленка вышла в свой восьмой финал турниров Большого шлема и теперь ждет победительницу пары Джессики Пегулы и Елены Рыбакиной.

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open, разгромив Коко Гауфф. Она, как ожидается, вернется в топ-10 рейтинга PIF WTA впервые с октября 2021 года.

Юлия Шрамко

