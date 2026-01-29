Світоліна завершила виступ на Australian Open, поступившись Сабалєнці у півфіналі

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершує виступ на Australian Open, поступившись у півфіналі нейтральній Аріні Сабаленці, пише УНН з посиланням на WTA.

Деталі

Українка поступилася першій ракетці світу з рахунком 6-2, 6-3.

Чемпіонка 2023 та 2024 років Сабалєнка вийшла у свій восьмий фінал турнірів Великого шолома і тепер чекає на переможницю пари Джессіки Пегули та Олени Рибакіної.

Нагадаємо

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Australian Open, розгромивши Коко Гауфф. Вона, як очікується, повернеться до топ-10 рейтингу PIF WTA вперше з жовтня 2021 року.