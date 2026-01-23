$43.170.01
15:12 • 3038 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 4098 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 9098 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 16447 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 38585 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 19628 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 22371 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 30450 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 67992 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34226 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Снова россиянка на пути: Элину Свитолину ждет принципиальный матч на Australian Open

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Элина Свитолина на Australian Open-2026 встретится с Миррой Андреевой в четвертом круге. Это будет вторая подряд российская теннисистка для украинки на турнире.

Снова россиянка на пути: Элину Свитолину ждет принципиальный матч на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает выступления на Australian Open-2026 и уже знает, с кем будет бороться за выход в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Детали

Итак, в четвертом круге первой ракетке Украины снова будет противостоять теннисистка российского происхождения Мирра Андреева, которая на соревнованиях выступает под нейтральным статусом.

Накануне же Свитолина уверенно преодолела барьер третьего раунда, обыграв другую представительницу РФ Диану Шнайдер. Украинка продемонстрировала собранную и хладнокровную игру, особенно в ключевые моменты матча, что и позволило ей оформить победу в двух сетах.

Андреева же завоевала путевку в 1/8 финала после победы над румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе

Таким образом, Свитолина второй раз подряд на Australian Open-2026 встретится с российской теннисисткой, что лишь добавляет принципиальности предстоящему поединку. Для украинки этот матч станет очередным серьезным испытанием на пути к четвертьфиналу. Интересно, что Элина ранее встречалась с Миррой в рамках четвертьфинальной стадии турнира в Индиан-Уэллсе. Тогда украинка, к сожалению, потерпела поражение.

Кстати, Элина – сейчас остается единственной представительницей Украины, которая продолжает выступления на турнире.

Свитолина пробилась в третий круг Australian Open после победы над Климовичевой из Польши21.01.26, 05:02 • 3960 просмотров

Станислав Кармазин

