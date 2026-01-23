Снова россиянка на пути: Элину Свитолину ждет принципиальный матч на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает выступления на Australian Open-2026 и уже знает, с кем будет бороться за выход в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Детали

Итак, в четвертом круге первой ракетке Украины снова будет противостоять теннисистка российского происхождения Мирра Андреева, которая на соревнованиях выступает под нейтральным статусом.

Накануне же Свитолина уверенно преодолела барьер третьего раунда, обыграв другую представительницу РФ Диану Шнайдер. Украинка продемонстрировала собранную и хладнокровную игру, особенно в ключевые моменты матча, что и позволило ей оформить победу в двух сетах.

Андреева же завоевала путевку в 1/8 финала после победы над румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе

Таким образом, Свитолина второй раз подряд на Australian Open-2026 встретится с российской теннисисткой, что лишь добавляет принципиальности предстоящему поединку. Для украинки этот матч станет очередным серьезным испытанием на пути к четвертьфиналу. Интересно, что Элина ранее встречалась с Миррой в рамках четвертьфинальной стадии турнира в Индиан-Уэллсе. Тогда украинка, к сожалению, потерпела поражение.

Кстати, Элина – сейчас остается единственной представительницей Украины, которая продолжает выступления на турнире.

Свитолина пробилась в третий круг Australian Open после победы над Климовичевой из Польши