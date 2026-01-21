Свитолина пробилась в третий круг Australian Open после победы над Климовичевой из Польши
Киев • УНН
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open, победив Линду Климовичеву со счетом 7:5, 6:1. Она сыграет с победительницей пары Шнайдер/Гибсон.
Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг первого в сезоне теннисного турнира Grand Slam - Australian Open. В среду первая ракетка Украины была сильнее польки Линды Климовичовой, сообщает УНН.
Подробности
Игра длилась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Свитолиной.
В 1/16 финала украинка сыграет с победительницей пары между "нейтральной" Дианой Шнайдер и австралийкой Талией Гибсон.
Добавим, что Свитолина стала единственной украинкой, которая прошла во второй раунд Australian Open.
Напомним
Ранее в этом месяце Элина Свитолина завоевала свой 19-й титул WTA в одиночном разряде. Она выиграла турнир WTA 250 в Окленде, победив китаянку Сюньюй Ван со счетом 6:3; 7:6 (8:6).
