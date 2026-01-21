Світоліна пробилася до третього кола Australian Open після перемоги над Клімовічовою з Польщі

Українка Еліна Світоліна вийшла у третє коло першого в сезоні тенісного турніру Grand Slam - Australian Open. У середу перша ракетка України була сильнішою за полячку Лінду Клімовічову, повідомляє УНН.

Деталі

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1 на користь Світлоліної.

В 1/16 фіналу українка зіграє з переможницею пари між "нейтральною" Діаною Шнайдер та австралійкою Талією Гібсон.

Додамо, що Світоліна стала єдиною українкою, яка пройшла до другого раунду Australian Open.

Нагадаємо

Раніше цього місяця Еліна Світоліна здобула свій 19-й титул WTA в одиночному розряді. Вона виграла турнір WTA 250 в Окленді, перемігши китаянку Сюньюй Ван з рахунком 6:3; 7:6 (8:6).

