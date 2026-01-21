$43.180.08
20 січня, 20:12 • 11392 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 21125 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 19892 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 32465 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 25533 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 37418 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 23336 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28488 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25841 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25895 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Світоліна пробилася до третього кола Australian Open після перемоги над Клімовічовою з Польщі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у третє коло Australian Open, перемігши Лінду Клімовічову з рахунком 7:5, 6:1. Вона зіграє з переможницею пари Шнайдер/Гібсон.

Світоліна пробилася до третього кола Australian Open після перемоги над Клімовічовою з Польщі

Українка Еліна Світоліна вийшла у третє коло першого в сезоні тенісного турніру Grand Slam - Australian Open. У середу перша ракетка України була сильнішою за полячку Лінду Клімовічову, повідомляє УНН.

Деталі

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1 на користь Світлоліної.

В 1/16 фіналу українка зіграє з переможницею пари між "нейтральною" Діаною Шнайдер та австралійкою Талією Гібсон.

Додамо, що Світоліна стала єдиною українкою, яка пройшла до другого раунду Australian Open.

Нагадаємо

Раніше цього місяця Еліна Світоліна здобула свій 19-й титул WTA в одиночному розряді. Вона виграла турнір WTA 250 в Окленді, перемігши китаянку Сюньюй Ван з рахунком 6:3; 7:6 (8:6).

Світоліна розбила ракетку після програшу на старті US Open26.08.25, 09:09 • 3250 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт