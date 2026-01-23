Знову росіянка на шляху: Еліну Світоліну чекає принциповий матч на Australian Open

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 48 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 790 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 6344 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 14610 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 35931 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19060 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 21590 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 29459 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 66982 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33974 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 50120 перегляди
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23 січня, 06:23 • 4526 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 37366 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13822 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13373 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 48 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 35931 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 66982 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 63952 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 66724 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Метте Фредеріксен
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13463 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13904 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 34273 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 49799 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 44674 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Залізний купол

Знову росіянка на шляху: Еліну Світоліну чекає принциповий матч на Australian Open

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Еліна Світоліна на Australian Open-2026 зустрінеться з Міррою Андрєєвою у четвертому колі. Це буде друга поспіль російська тенісистка для українки на турнірі.

Знову росіянка на шляху: Еліну Світоліну чекає принциповий матч на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує виступи на Australian Open-2026 та вже знає, з ким боротиметься за вихід до чвертьфіналу турніру. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Деталі

Отож, У четвертому колі першої ракетці України знову протистоятиме тенісистка російського походження Мірра Андрєєва, яка на змаганнях виступає під нейтральним статусом.

Напередодні ж Світоліна впевнено подолала бар’єр третього раунду, обігнрала іншу представницю РФ Діану Шнайдер. Українка продемонструвала зібрану та холоднокровну гру, особливо в ключові моменти матчу, що й дозволило їй оформити перемогу у двох сетах.

Андрєєва ж виборола путівку до 1/8 фіналу після перемоги над румунською тенісисткою Еленою-Габріелою Русе

Таким чином, Світоліна вдруге поспіль на Australian Open-2026 зустрінеться з російською тенісисткою, що лише додає принциповості майбутньому поєдинку. Для українки цей матч стане черговим серйозним випробуванням на шляху до чвертьфіналу. Цікаво, що Еліна раніше зустрічалася з Міррою в рамках чвертьфінальної стадії турніру в Індіан-Веллсі. Тоді укранка, на жаль, зазнала поразки.

До речі, Еліна – нині наразі лишається єдиною представницею України, яка продовжує виступи на турнірі.

Світоліна пробилася до третього кола Australian Open після перемоги над Клімовічовою з Польщі21.01.26, 05:02 • 3957 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Свіфт
Україна