Знову росіянка на шляху: Еліну Світоліну чекає принциповий матч на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує виступи на Australian Open-2026 та вже знає, з ким боротиметься за вихід до чвертьфіналу турніру. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Отож, У четвертому колі першої ракетці України знову протистоятиме тенісистка російського походження Мірра Андрєєва, яка на змаганнях виступає під нейтральним статусом.

Напередодні ж Світоліна впевнено подолала бар’єр третього раунду, обігнрала іншу представницю РФ Діану Шнайдер. Українка продемонструвала зібрану та холоднокровну гру, особливо в ключові моменти матчу, що й дозволило їй оформити перемогу у двох сетах.

Андрєєва ж виборола путівку до 1/8 фіналу після перемоги над румунською тенісисткою Еленою-Габріелою Русе

Таким чином, Світоліна вдруге поспіль на Australian Open-2026 зустрінеться з російською тенісисткою, що лише додає принциповості майбутньому поєдинку. Для українки цей матч стане черговим серйозним випробуванням на шляху до чвертьфіналу. Цікаво, що Еліна раніше зустрічалася з Міррою в рамках чвертьфінальної стадії турніру в Індіан-Веллсі. Тоді укранка, на жаль, зазнала поразки.

До речі, Еліна – нині наразі лишається єдиною представницею України, яка продовжує виступи на турнірі.

