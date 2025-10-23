День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и День организаторов ток-шоу: что еще отмечают 23 октября

$41.740.01
22:55 • 10004 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22:05 • 15447 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
21:40 • 5432 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
20:51 • 16222 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 21128 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 35090 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 23230 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22578 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20592 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 35032 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
В россии граждан призывают "одолжить государству" собственные сбережения - ЦПД22 октября, 17:00 • 3776 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ22 октября, 19:21 • 17205 просмотра
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики22 октября, 20:11 • 11453 просмотра
Россия атакует Киев беспилотниками: в городе слышны взрывы, работает ПВО22 октября, 20:23 • 3046 просмотра
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман22:26 • 9700 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 21054 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 40792 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 55321 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 64462 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 54083 просмотра
День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и День организаторов ток-шоу: что еще отмечают 23 октября

Киев • УНН

 • 62 просмотра

23 октября отмечают День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и синдроме Кабуки. Также в этот день празднуют День организаторов ток-шоу и День работников рекламы.

День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и День организаторов ток-шоу: что еще отмечают 23 октября

Сегодня, 23 октября, отмечают День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и День организаторов ток-шоу, которые обеспечивают безупречную подготовку каждого эфира, передает УНН.

День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии

День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии (SUDEP) — это всемирная инициатива, призванная привлечь внимание к одной из главных причин смерти среди людей с этим заболеванием. Мероприятие было начато в 2014 году организацией SUDEP Action, чтобы распространять знания о рисках, связанных с эпилепсией, и поддерживать научные исследования для их уменьшения.

Ежегодно к празднованию присоединяются сотни организаций по всему миру, подчеркивая важность информированности. Ведь многие пациенты и их семьи до сих пор не знают о SUDEP, а своевременная информация может помочь предотвратить трагедии и спасти жизни.

День распространения информации о синдроме Кабуки

День распространения информации о синдроме Кабуки отмечается ежегодно, чтобы привлечь внимание к редкому генетическому заболеванию, а также поддержать людей, живущих с этим диагнозом. Этот день является частью глобальной инициативы, цель которой — помочь в своевременной диагностике и обеспечить пациентам доступ к надлежащей медицинской помощи.

Синдром Кабуки является чрезвычайно редким, поэтому точное количество людей, имеющих это заболевание, установить сложно. Болезнь проявляется по-разному: в большинстве случаев наблюдаются характерные черты лица — большие глаза, длинные ресницы, дугообразные брови, а также задержка роста, небольшие руки и пальцы, проблемы со слухом, порок сердца, аномалии позвоночника или почек. Часто дети с этим синдромом имеют задержку развития и определенные интеллектуальные трудности.

День организаторов ток-шоу

День организаторов ток-шоу отмечается ежегодно 23 октября и посвящен людям, которые стоят за кулисами телевизионных программ, обеспечивая безупречную подготовку каждого эфира. Именно благодаря их работе зрители видят яркие интервью, живые эмоции и интересные дискуссии.

Первым ток-шоу считается "Joe Franklin’s Talk Show", вышедшее на экраны в 1951 году и ставшее основой жанра. С тех пор ток-шоу превратились в мощный культурный феномен, который не только развлекает, но и помогает поднимать важные темы, вдохновлять и даже собирать средства на добрые дела.

Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса03.10.25, 19:13 • 92095 просмотров

День работников рекламы

Ежегодно 23 октября в Украине отмечают День работников рекламы — профессиональный праздник креативных людей, которые создают и продвигают идеи, бренды и кампании. Хотя дата не имеет официального статуса, она с 1994 года стала важной для всего рекламного сообщества — от маркетологов и дизайнеров до копирайтеров и бренд-менеджеров.

Реклама прошла долгий путь от глашатаев и папирусных объявлений до цифровых платформ. В Украине настоящее развитие отрасли началось после обретения независимости, а принятие Закона "О рекламе" 1996 года заложило основу современной индустрии, которая сегодня охватывает коммерческую, политическую и социальную рекламу.

Что дает таргетированная реклама: плюсы и минусы03.10.25, 18:33 • 12774 просмотра

День памяти святого апостола Иакова и собор волынских святых

День памяти святого апостола Иакова, брата Господня, также отмечают 23 октября. Он был одним из семидесяти апостолов Христовых и жил в строгом посте и молитве. Иаков стал первым епископом Иерусалимской Церкви и обратил многих в христианство. За проповедь о Христе его сбросили с храма и забили камнями. Церковь почитает Иакова как святого мученика и пример непоколебимой веры.

Празднование Собора волынских святых также было начато в этот день в 1881 году в честь 50-летия возвращения Почаевской лавры к Православию после более чем столетия подчинения униатам.

В Собор входят равноапостольные Кирилл и Мефодий, княгиня Ольга, князь Владимир, святители, преподобные и мученики, прославившие Волынь своим служением и верой. Впоследствии в этот перечень добавили новые имена, среди которых святитель Арсений Мациевич, преподобный Амфилохий Почаевский, князь Владимир Василькович и мученик Даниил Братковский. Это день почитания всех волынских праведников, известных и неизвестных.

Оправдывал и поддержал агрессию против Украины: еще одному митрополиту рпц заочно объявили подозрение20.10.25, 13:49 • 3264 просмотра

Алена Уткина

