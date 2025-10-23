День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії та День організаторів ток-шоу: що ще відзначають 23 жовтня

Сьогодні, 23 жовтня, відзначають День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії та День організаторів ток-шоу, які забезпечуючи бездоганну підготовку кожного ефіру, передає УНН.

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії (SUDEP) - це всесвітня ініціатива, покликана привернути увагу до однієї з головних причин смерті серед людей із цим захворюванням. Захід започаткувала у 2014 році організація SUDEP Action, щоб поширювати знання про ризики, пов’язані з епілепсією, і підтримувати наукові дослідження для їх зменшення.

Щороку до відзначення долучаються сотні організацій по всьому світу, наголошуючи на важливості поінформованості. Адже багато пацієнтів і їхніх родин досі не знають про SUDEP, а своєчасна інформація може допомогти запобігти трагедіям і врятувати життя.

День поширення інформації про синдром Кабукі

День поширення інформації про синдром Кабукі відзначається щороку, щоб привернути увагу до рідкісного генетичного захворювання, а також підтримати людей, які живуть із цим діагнозом. Цей день є частиною глобальної ініціативи, мета якої допомогти у своєчасній діагностиці та забезпечити пацієнтам доступ до належної медичної допомоги.

Синдром Кабукі є надзвичайно рідкісним, тому точну кількість людей, які мають це захворювання, встановити складно. Хвороба проявляється по-різному: у більшості випадків спостерігаються характерні риси обличчя - великі очі, довгі вії, аркуваті брови, а також затримка росту, невеликі руки й пальці, проблеми зі слухом, вада серця, аномалії хребта чи нирок. Часто діти з цим синдромом мають затримку розвитку та певні інтелектуальні труднощі.

День організаторів ток-шоу

День організаторів ток-шоу відзначається щороку 23 жовтня і присвячений людям, які стоять за лаштунками телевізійних програм, забезпечуючи бездоганну підготовку кожного ефіру. Саме завдяки їхній роботі глядачі бачать яскраві інтерв’ю, живі емоції та цікаві дискусії.

Першим ток-шоу вважається "Joe Franklin’s Talk Show", що вийшло на екрани у 1951 році й стало основою жанру. Відтоді ток-шоу перетворилися на потужний культурний феномен, який не лише розважає, а й допомагає порушувати важливі теми, надихати та навіть збирати кошти на добрі справи.

День працівників реклами

Щороку 23 жовтня в Україні відзначають День працівників реклами - професійне свято креативних людей, які створюють і просувають ідеї, бренди та кампанії. Хоча дата не має офіційного статусу, вона з 1994 року стала важливою для всієї рекламної спільноти - від маркетологів і дизайнерів до копірайтерів і бренд-менеджерів.

Реклама пройшла довгий шлях від глашатаїв і папірусних оголошень до цифрових платформ. В Україні справжній розвиток галузі почався після здобуття незалежності, а ухвалення Закону "Про рекламу" 1996 року заклало основу сучасної індустрії, яка сьогодні охоплює комерційну, політичну та соціальну рекламу.

День пам’яті святого апостола Якова та собор волинських святих

День пам’яті святого апостола Якова, брата Господнього, також відзначають 23 жовтня. Він був одним із сімдесяти апостолів Христових і жив у суворому пості та молитві. Яків став першим єпископом Єрусалимської Церкви та навернув багатьох до християнства. За проповідь про Христа його скинули з храму й забили камінням. Церква шанує Якова як святого мученика та приклад непохитної віри.

Відзначання Собору волинських святих також започаткували у цей день у 1881 році на честь 50-річчя повернення Почаївської лаври до Православ’я після більш ніж століття підпорядкування уніатам.

До Собору входять рівноапостольні Кирило і Мефодій, княгиня Ольга, князь Володимир, святителі, преподобні та мученики, які прославили Волинь своїм служінням і вірою. Згодом до цього переліку додали нові імена, серед яких святитель Арсеній Мацієвич, преподобний Амфілохій Почаївський, князь Володимир Василькович і мученик Данило Братковський. Це день шани всіх волинських праведників, відомих і невідомих.

