22:55 • 10100 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22:05 • 15708 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
21:40 • 5738 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 16372 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 21241 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 35186 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:19 • 23258 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 22598 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 20613 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 35106 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії та День організаторів ток-шоу: що ще відзначають 23 жовтня

Київ • УНН

 • 132 перегляди

23 жовтня відзначають День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії та синдром Кабукі. Також цього дня святкують День організаторів ток-шоу та День працівників реклами.

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії та День організаторів ток-шоу: що ще відзначають 23 жовтня

Сьогодні, 23 жовтня, відзначають День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії та День організаторів ток-шоу, які забезпечуючи бездоганну підготовку кожного ефіру, передає УНН.

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії (SUDEP) - це всесвітня ініціатива, покликана привернути увагу до однієї з головних причин смерті серед людей із цим захворюванням. Захід започаткувала у 2014 році організація SUDEP Action, щоб поширювати знання про ризики, пов’язані з епілепсією, і підтримувати наукові дослідження для їх зменшення.

Щороку до відзначення долучаються сотні організацій по всьому світу, наголошуючи на важливості поінформованості. Адже багато пацієнтів і їхніх родин досі не знають про SUDEP, а своєчасна інформація може допомогти запобігти трагедіям і врятувати життя.

День поширення інформації про синдром Кабукі

День поширення інформації про синдром Кабукі відзначається щороку, щоб привернути увагу до рідкісного генетичного захворювання, а також підтримати людей, які живуть із цим діагнозом. Цей день є частиною глобальної ініціативи, мета якої допомогти у своєчасній діагностиці та забезпечити пацієнтам доступ до належної медичної допомоги.

Синдром Кабукі є надзвичайно рідкісним, тому точну кількість людей, які мають це захворювання, встановити складно. Хвороба проявляється по-різному: у більшості випадків спостерігаються характерні риси обличчя - великі очі, довгі вії, аркуваті брови, а також затримка росту, невеликі руки й пальці, проблеми зі слухом, вада серця, аномалії хребта чи нирок. Часто діти з цим синдромом мають затримку розвитку та певні інтелектуальні труднощі.

День організаторів ток-шоу

День організаторів ток-шоу відзначається щороку 23 жовтня і присвячений людям, які стоять за лаштунками телевізійних програм, забезпечуючи бездоганну підготовку кожного ефіру. Саме завдяки їхній роботі глядачі бачать яскраві інтерв’ю, живі емоції та цікаві дискусії.

Першим ток-шоу вважається "Joe Franklin’s Talk Show", що вийшло на екрани у 1951 році й стало основою жанру. Відтоді ток-шоу перетворилися на потужний культурний феномен, який не лише розважає, а й допомагає порушувати важливі теми, надихати та навіть збирати кошти на добрі справи.

Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса03.10.25, 19:13 • 92095 переглядiв

День працівників реклами

Щороку 23 жовтня в Україні відзначають День працівників реклами - професійне свято креативних людей, які створюють і просувають ідеї, бренди та кампанії. Хоча дата не має офіційного статусу, вона з 1994 року стала важливою для всієї рекламної спільноти - від маркетологів і дизайнерів до копірайтерів і бренд-менеджерів.

Реклама пройшла довгий шлях від глашатаїв і папірусних оголошень до цифрових платформ. В Україні справжній розвиток галузі почався після здобуття незалежності, а ухвалення Закону "Про рекламу" 1996 року заклало основу сучасної індустрії, яка сьогодні охоплює комерційну, політичну та соціальну рекламу.

Що дає таргетована реклама: плюси і мінуси03.10.25, 18:33 • 12774 перегляди

День пам’яті святого апостола Якова та собор волинських святих

День пам’яті святого апостола Якова, брата Господнього, також відзначають 23 жовтня. Він був одним із сімдесяти апостолів Христових і жив у суворому пості та молитві. Яків став першим єпископом Єрусалимської Церкви та навернув багатьох до християнства. За проповідь про Христа його скинули з храму й забили камінням. Церква шанує Якова як святого мученика та приклад непохитної віри.

Відзначання Собору волинських святих також започаткували у цей день у 1881 році на честь 50-річчя повернення Почаївської лаври до Православ’я після більш ніж століття підпорядкування уніатам.

До Собору входять рівноапостольні Кирило і Мефодій, княгиня Ольга, князь Володимир, святителі, преподобні та мученики, які прославили Волинь своїм служінням і вірою. Згодом до цього переліку додали нові імена, серед яких святитель Арсеній Мацієвич, преподобний Амфілохій Почаївський, князь Володимир Василькович і мученик Данило Братковський. Це день шани всіх волинських праведників, відомих і невідомих.

Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 13:49 • 3264 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоКультура
Бренд
Війна в Україні
благодійність
Свіфт
Україна