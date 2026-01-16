$43.180.08
13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Центробанк рф усиливает контроль над трансграничными переводами физических лиц: в разведке назвали причины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Банк россии планирует существенно изменить отчетность банков по трансграничным переводам физических лиц. Это расширит финансовый надзор за гражданами, включая цифровые услуги и криптовалюты.

Центробанк рф усиливает контроль над трансграничными переводами физических лиц: в разведке назвали причины

"Банк россии" планирует существенно изменить форму отчетности банков по трансграничным переводам физических лиц, значительно расширив перечень подконтрольных операций. Как сообщили в Службе внешней разведки, российские власти продолжают последовательно усиливать финансовый контроль, передает УНН.

Детали

По данным разведки, под предлогом "более корректного отражения экономических явлений" в платежном балансе рф регулятор фактически расширяет финансовый надзор за гражданами. В отчетность предлагается включить информацию об оплате компьютерных игр и цифровых услуг, страховые платежи, связь, штрафы, материальную помощь, покупки в интернет-магазинах и даже приобретение автомобилей.

Отдельное внимание ЦБ рф уделяет операциям с цифровыми активами – планируется детализированный учет покупки и продажи криптовалют и NFT. Кроме того, банки должны передавать данные о резидентности участников перевода, источнике средств, способе транзакции и размере комиссий

- говорится в сообщении.

Очевидно, что российские власти продолжают последовательно усиливать финансовый контроль, используя банковскую отчетность как инструмент тотального мониторинга частных операций граждан в собственных фискальных и политических интересах, резюмировали в разведке.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
СВИФТ