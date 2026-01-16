Центробанк рф усиливает контроль над трансграничными переводами физических лиц: в разведке назвали причины
Киев • УНН
Банк россии планирует существенно изменить отчетность банков по трансграничным переводам физических лиц. Это расширит финансовый надзор за гражданами, включая цифровые услуги и криптовалюты.
"Банк россии" планирует существенно изменить форму отчетности банков по трансграничным переводам физических лиц, значительно расширив перечень подконтрольных операций. Как сообщили в Службе внешней разведки, российские власти продолжают последовательно усиливать финансовый контроль, передает УНН.
Детали
По данным разведки, под предлогом "более корректного отражения экономических явлений" в платежном балансе рф регулятор фактически расширяет финансовый надзор за гражданами. В отчетность предлагается включить информацию об оплате компьютерных игр и цифровых услуг, страховые платежи, связь, штрафы, материальную помощь, покупки в интернет-магазинах и даже приобретение автомобилей.
Отдельное внимание ЦБ рф уделяет операциям с цифровыми активами – планируется детализированный учет покупки и продажи криптовалют и NFT. Кроме того, банки должны передавать данные о резидентности участников перевода, источнике средств, способе транзакции и размере комиссий
Очевидно, что российские власти продолжают последовательно усиливать финансовый контроль, используя банковскую отчетность как инструмент тотального мониторинга частных операций граждан в собственных фискальных и политических интересах, резюмировали в разведке.