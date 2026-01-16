$43.180.08
13:20 • 1050 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 15141 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 14512 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 15408 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 16687 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 19312 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 27555 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 32080 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25723 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 35957 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Центробанк рф посилює контроль над трансграничними переказами фізичних осіб: у розвідці назвали причини

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Банк росії планує суттєво змінити звітність банків щодо транскордонних переказів фізичних осіб. Це розширить фінансовий нагляд за громадянами, включаючи цифрові послуги та криптовалюти.

Центробанк рф посилює контроль над трансграничними переказами фізичних осіб: у розвідці назвали причини

"Банк росії" планує суттєво змінити форму звітності банків щодо трансграничних переказів фізичних осіб, значно розширивши перелік підконтрольних операцій. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, під приводом "коректнішого відображення економічних явищ" у платіжному балансі рф регулятор фактично розширює фінансовий нагляд за громадянами. До звітності пропонується включити інформацію про оплату комп’ютерних ігор та цифрових послуг, страхові платежі, зв’язок, штрафи, матеріальну допомогу, покупки в інтернет-магазинах і навіть придбання автомобілів.

Окрему увагу ЦБ рф приділяє операціям із цифровими активами – планується деталізований облік купівлі та продажу криптовалют і NFT. Крім того, банки мають передавати дані про резидентність учасників переказу, джерело коштів, спосіб транзакції та розмір комісій 

- йдеться у повідомленні.

Очевидно, що російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент тотального моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних інтересах, резюмували у розвідці.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Свіфт