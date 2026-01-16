Центробанк рф посилює контроль над трансграничними переказами фізичних осіб: у розвідці назвали причини
Київ • УНН
Банк росії планує суттєво змінити звітність банків щодо транскордонних переказів фізичних осіб. Це розширить фінансовий нагляд за громадянами, включаючи цифрові послуги та криптовалюти.
"Банк росії" планує суттєво змінити форму звітності банків щодо трансграничних переказів фізичних осіб, значно розширивши перелік підконтрольних операцій. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, передає УНН.
Деталі
За даними розвідки, під приводом "коректнішого відображення економічних явищ" у платіжному балансі рф регулятор фактично розширює фінансовий нагляд за громадянами. До звітності пропонується включити інформацію про оплату комп’ютерних ігор та цифрових послуг, страхові платежі, зв’язок, штрафи, матеріальну допомогу, покупки в інтернет-магазинах і навіть придбання автомобілів.
Окрему увагу ЦБ рф приділяє операціям із цифровими активами – планується деталізований облік купівлі та продажу криптовалют і NFT. Крім того, банки мають передавати дані про резидентність учасників переказу, джерело коштів, спосіб транзакції та розмір комісій
Очевидно, що російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент тотального моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних інтересах, резюмували у розвідці.