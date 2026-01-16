Центробанк рф посилює контроль над трансграничними переказами фізичних осіб: у розвідці назвали причини

"Банк росії" планує суттєво змінити форму звітності банків щодо трансграничних переказів фізичних осіб, значно розширивши перелік підконтрольних операцій. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, під приводом "коректнішого відображення економічних явищ" у платіжному балансі рф регулятор фактично розширює фінансовий нагляд за громадянами. До звітності пропонується включити інформацію про оплату комп’ютерних ігор та цифрових послуг, страхові платежі, зв’язок, штрафи, матеріальну допомогу, покупки в інтернет-магазинах і навіть придбання автомобілів.

Окрему увагу ЦБ рф приділяє операціям із цифровими активами – планується деталізований облік купівлі та продажу криптовалют і NFT. Крім того, банки мають передавати дані про резидентність учасників переказу, джерело коштів, спосіб транзакції та розмір комісій - йдеться у повідомленні.

Очевидно, що російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент тотального моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних інтересах, резюмували у розвідці.