Демократи у Сенаті вимагають від Мінфіну США пояснень щодо можливості повернення рф до SWIFT

Головний демократ у Комітеті Сенату з фінансів вимагає, аби міністр фінансів США Скотт Бессент взяв на себе зобов'язання дотримуватися санкцій проти росії, пов'язаних з Україною, та роз'яснити коментарі щодо повторного приєднання росії до міжнародної мережі банківських платежів, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У листі до Бессента сенатор Рон Вайден також шукав відповіді на питання про те, як угода про критично важливі мінерали та інвестиційна угода між США та Україною допоможуть покращити повоєнну безпеку України та не принесуть користі жодній організації чи країні, які допомагали військовим зусиллям рф.

Вайден процитував коментарі Бессента під час слухань щодо його затвердження, що він готовий посилити санкції проти, зокрема щодо великих нафтових компаній, якщо Трамп попросить про це, щоб допомогти припинити війну в Україні, яку Бессент назвав "однією з найбільших трагедій мого дорослого життя".

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"Я прошу вас підтвердити свою відданість суворому виконанню цих санкцій та відповісти на запитання про те, як ви уявляєте собі інші заходи, що вживаються цією адміністрацією, включаючи угоди з Україною, які потенційно можуть працювати разом із цими санкціями", – написав Вайден.

Демократ з Орегону, який виступав проти більшості торговельних та податкових програм Трампа, які просуває Бессент, попросив главу Казначейства пояснити коментарі, в яких він не виключав повернення росії до міжнародної банківської мережі SWIFT. росію було виключено із системи обміну платежами після вторгнення в Україну у 2022 році.

"Чи дозволить Казначейство російським банкам знову приєднатися до SWIFT без укладення всеохоплюючої мирної угоди з Україною, яка повністю враховує неспровоковане вторгнення росії в Україну?" — запитав Вайден у Бессента.

Демократ також запитав, чи продовжить Бессент виконання Казначейством США зобов'язань лідерів G7 щодо обмеження використання росією міжнародної фінансової системи для підтримки війни проти України.

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