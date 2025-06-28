Демократи у Сенаті вимагають від Мінфіну США пояснень щодо можливості повернення рф до SWIFT

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
16:01 • 9024 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
14:03 • 14856 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
13:12 • 16017 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 43023 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 108800 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 138121 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 82205 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 203249 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 57189 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 69418 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.1м/с
73%
747мм
Популярнi новини
У США розкрили масштабне шахрайство з Medicare на $10 млрд: ключовий фігурант з росії28 червня, 09:17 • 4646 перегляди
В Одесі внаслідок ворожого удару загинула вчителька та її чоловік28 червня, 09:27 • 12891 перегляди
Новітню ворожу бомбу-ракету "Грім-1" збили біля Дніпра - ОВА28 червня, 09:59 • 32136 перегляди
Повітряну ціль, імовірно, запустили з літака Су-34: Ігнат про атаку на Дніпро14:19 • 9046 перегляди
Зеленський розкрив подробиці переговорів з Трампом щодо систем Patriot та оборони неба14:36 • 6872 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди16:01 • 9028 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 138123 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 139145 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 203249 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 137254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Кіпер Олег Олександрович
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні14:03 • 14858 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 20944 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 31875 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci27 червня, 14:27 • 37709 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 139145 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Демократи у Сенаті вимагають від Мінфіну США пояснень щодо можливості повернення рф до SWIFT

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

Сенатор Рон Вайден вимагає від Міністра фінансів США Скотта Бессента чітких зобов'язань щодо дотримання санкцій проти росії. Це включає роз'яснення коментарів про можливе повернення росії до SWIFT та деталі співпраці з Україною.

Демократи у Сенаті вимагають від Мінфіну США пояснень щодо можливості повернення рф до SWIFT

Головний демократ у Комітеті Сенату з фінансів вимагає, аби міністр фінансів США Скотт Бессент взяв на себе зобов'язання дотримуватися санкцій проти росії, пов'язаних з Україною, та роз'яснити коментарі щодо повторного приєднання росії до міжнародної мережі банківських платежів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У листі до Бессента сенатор Рон Вайден також шукав відповіді на питання про те, як угода про критично важливі мінерали та інвестиційна угода між США та Україною допоможуть покращити повоєнну безпеку України та не принесуть користі жодній організації чи країні, які допомагали військовим зусиллям рф.

Вайден процитував коментарі Бессента під час слухань щодо його затвердження, що він готовий посилити санкції проти, зокрема щодо великих нафтових компаній, якщо Трамп попросить про це, щоб допомогти припинити війну в Україні, яку Бессент назвав "однією з найбільших трагедій мого дорослого життя".

Трамп може ввести санкції проти рф впродовж наступних кількох тижнів - експомічник президента США 16.06.25, 15:15 • 3250 переглядiв

"Я прошу вас підтвердити свою відданість суворому виконанню цих санкцій та відповісти на запитання про те, як ви уявляєте собі інші заходи, що вживаються цією адміністрацією, включаючи угоди з Україною, які потенційно можуть працювати разом із цими санкціями", – написав Вайден.

Демократ з Орегону, який виступав проти більшості торговельних та податкових програм Трампа, які просуває Бессент, попросив главу Казначейства пояснити коментарі, в яких він не виключав повернення росії до міжнародної банківської мережі SWIFT. росію було виключено із системи обміну платежами після вторгнення в Україну у 2022 році.

"Чи дозволить Казначейство російським банкам знову приєднатися до SWIFT без укладення всеохоплюючої мирної угоди з Україною, яка повністю враховує неспровоковане вторгнення росії в Україну?" — запитав Вайден у Бессента.

Демократ також запитав, чи продовжить Бессент виконання Казначейством США зобов'язань лідерів G7 щодо обмеження використання росією міжнародної фінансової системи для підтримки війни проти України.

Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти росії 18.06.25, 01:41 • 2798 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Скотт Бессент
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9