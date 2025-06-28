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Демократы в Сенате требуют от Минфина США объяснений относительно возможности возвращения рф к SWIFT

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Сенатор Рон Уайден требует от министра финансов США Скотта Бессента четких обязательств относительно соблюдения санкций против россии. Это включает разъяснение комментариев о возможном возвращении России к SWIFT и детали сотрудничества с Украиной.

Демократы в Сенате требуют от Минфина США объяснений относительно возможности возвращения рф к SWIFT

Главный демократ в Комитете Сената по финансам требует, чтобы министр финансов США Скотт Бессент взял на себя обязательство соблюдать санкции против России, связанные с Украиной, и разъяснил комментарии относительно повторного присоединения россии к международной сети банковских платежей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме к Бессенту сенатор Рон Уайден также искал ответы на вопрос о том, как соглашение о критически важных минералах и инвестиционное соглашение между США и Украиной помогут улучшить послевоенную безопасность Украины и не принесут пользы ни одной организации или стране, которые помогали военным усилиям рф.

Уайден процитировал комментарии Бессента во время слушаний по его утверждению, что он готов усилить санкции, в частности в отношении крупных нефтяных компаний, если Трамп попросит об этом, чтобы помочь прекратить войну в Украине, которую Бессент назвал "одной из величайших трагедий моей взрослой жизни".

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"Я прошу вас подтвердить свою преданность строгому выполнению этих санкций и ответить на вопросы о том, как вы представляете себе другие меры, предпринимаемые этой администрацией, включая соглашения с Украиной, которые потенциально могут работать вместе с этими санкциями", – написал Уайден.

Демократ из Орегона, выступавший против большинства торговых и налоговых программ Трампа, которые продвигает Бессент, попросил главу Казначейства объяснить комментарии, в которых он не исключал возвращения России к международной банковской сети SWIFT. Россию исключили из системы обмена платежами после вторжения в Украину в 2022 году.

"Позволит ли Казначейство российским банкам снова присоединиться к SWIFT без заключения всеобъемлющего мирного соглашения с Украиной, которое полностью учитывает неспровоцированное вторжение России в Украину?" — спросил Уайден у Бессента.

Демократ также спросил, продолжит ли Бессент выполнение Казначейством США обязательств лидеров G7 по ограничению использования Россией международной финансовой системы для поддержки войны против Украины.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Скотт Бессент
Соединённые Штаты
Украина
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