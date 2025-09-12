Жоден російський банк не зміг повернути доступ до SWIFT - розвідка

Жодна з російських фінансових організацій не змогла повернути доступ до міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT після відключення від неї через збройну агресію рф проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Після відключення найбільших банків рф від SWIFT у 2022 році, обсяги фінансового трафіку з росії впали в десятки разів, а внутрішні операції через систему майже зникли

З лютого 2022 року від SWIFT були відключені 93 російські фінансові організації. Жодна них не змогла повернути доступ.

У 2022 році падіння російського трафіку у платіжній системі SWIFT становило 55,5 %, а кількість повідомлень, відправлених російськими користувачами, скоротилася до 70 мільйонів повідомлень. У 2023 році російський трафік впав іще на 65,7 % до 24 млн. У 2024 році – на 25,3 % до 18 млн, а за перше півріччя 2025 року – ще на 6,6 % до 8 мільйонів повідомлень.

Попри заяви кремля про "стабільність", російський бізнес змушений шукати обхідні шляхи: від криптовалют і готівки до неттінгу та іноземних рахунків. Це свідчить, що західні санкції б’ють по фінансовій системі рф, роблячи її дедалі більш ізольованою від світових ринків