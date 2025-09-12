Жоден російський банк не зміг повернути доступ до SWIFT - розвідка

$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 7692 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 10341 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 12087 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 20233 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 14624 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15189 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38261 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39813 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52777 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 84583 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії
12 вересня, 03:30
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму
12 вересня, 03:55
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо
12 вересня, 03:57
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
12 вересня, 04:42
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
11:31
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 7740 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 7042 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 20259 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 84603 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 58010 перегляди
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Жоден російський банк не зміг повернути доступ до SWIFT - розвідка

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Жодна з російських фінансових організацій не змогла відновити доступ до SWIFT після відключення через агресію РФ. Обсяги фінансового трафіку з росії впали в десятки разів, а внутрішні операції майже зникли.

Жоден російський банк не зміг повернути доступ до SWIFT - розвідка

Жодна з російських фінансових організацій не змогла повернути доступ до міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT після відключення від неї через збройну агресію рф проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Після відключення найбільших банків рф від SWIFT у 2022 році, обсяги фінансового трафіку з росії впали в десятки разів, а внутрішні операції через систему майже зникли

- йдеться у повідомленні.

З лютого 2022 року від SWIFT були відключені 93 російські фінансові організації. Жодна них не змогла повернути доступ.

У 2022 році падіння російського трафіку у платіжній системі SWIFT становило 55,5 %, а кількість повідомлень, відправлених російськими користувачами, скоротилася до 70 мільйонів повідомлень. У 2023 році російський трафік впав іще на 65,7 % до 24 млн. У 2024 році – на 25,3 % до 18 млн, а за перше півріччя 2025 року – ще на 6,6 % до 8 мільйонів повідомлень.

Попри заяви кремля про "стабільність", російський бізнес змушений шукати обхідні шляхи: від криптовалют і готівки до неттінгу та іноземних рахунків. Це свідчить, що західні санкції б’ють по фінансовій системі рф, роблячи її дедалі більш ізольованою від світових ринків

- додали у розвідці.

ЄС готує нові санкції проти рф: під ударом банки та енергетика - Вloomberg08.09.25, 13:24 • 3709 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
SWIFT
Свіфт
Служба безпеки України
Україна