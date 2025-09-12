Ни один российский банк не смог вернуть доступ к SWIFT - разведка

Ни одна из российских финансовых организаций не смогла вернуть доступ к международной системе передачи финансовой информации SWIFT после отключения от нее из-за вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

После отключения крупнейших банков рф от SWIFT в 2022 году, объемы финансового трафика из россии упали в десятки раз, а внутренние операции через систему почти исчезли

С февраля 2022 года от SWIFT были отключены 93 российские финансовые организации. Ни одна из них не смогла вернуть доступ.

В 2022 году падение российского трафика в платежной системе SWIFT составило 55,5 %, а количество сообщений, отправленных российскими пользователями, сократилось до 70 миллионов сообщений. В 2023 году российский трафик упал еще на 65,7 % до 24 млн. В 2024 году – на 25,3 % до 18 млн, а за первое полугодие 2025 года – еще на 6,6 % до 8 миллионов сообщений.

Несмотря на заявления Кремля о "стабильности", российский бизнес вынужден искать обходные пути: от криптовалют и наличных до неттинга и иностранных счетов. Это свидетельствует, что западные санкции бьют по финансовой системе рф, делая ее все более изолированной от мировых рынков