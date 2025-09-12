Ни один российский банк не смог вернуть доступ к SWIFT - разведка

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 6518 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 9542 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 11677 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 19489 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 14292 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15038 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38136 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39773 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52739 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 84155 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярные новости
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 9620 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 9436 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 14555 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 28676 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 5516 просмотра
публикации
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 6518 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 5694 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 19489 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 84155 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 57614 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Порошенко
Владимир Омелян
Милойко Спаич
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Ивано-Франковская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 29285 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 75944 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 39044 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 45225 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 110478 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ни один российский банк не смог вернуть доступ к SWIFT - разведка

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Ни одна из российских финансовых организаций не смогла восстановить доступ к SWIFT после отключения из-за агрессии рф. Объемы финансового трафика из россии упали в десятки раз, а внутренние операции почти исчезли.

Ни один российский банк не смог вернуть доступ к SWIFT - разведка

Ни одна из российских финансовых организаций не смогла вернуть доступ к международной системе передачи финансовой информации SWIFT после отключения от нее из-за вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

После отключения крупнейших банков рф от SWIFT в 2022 году, объемы финансового трафика из россии упали в десятки раз, а внутренние операции через систему почти исчезли

- говорится в сообщении.

С февраля 2022 года от SWIFT были отключены 93 российские финансовые организации. Ни одна из них не смогла вернуть доступ.

В 2022 году падение российского трафика в платежной системе SWIFT составило 55,5 %, а количество сообщений, отправленных российскими пользователями, сократилось до 70 миллионов сообщений. В 2023 году российский трафик упал еще на 65,7 % до 24 млн. В 2024 году – на 25,3 % до 18 млн, а за первое полугодие 2025 года – еще на 6,6 % до 8 миллионов сообщений.

Несмотря на заявления Кремля о "стабильности", российский бизнес вынужден искать обходные пути: от криптовалют и наличных до неттинга и иностранных счетов. Это свидетельствует, что западные санкции бьют по финансовой системе рф, делая ее все более изолированной от мировых рынков

- добавили в разведке.

ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg08.09.25, 13:24 • 3708 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
СВИФТ
Служба безопасности Украины
Украина