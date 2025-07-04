Уряд Сполучених Штатів прийняв рішення припинити виробництво пенні, карбування яких протягом десятиліть коштувало дорожче, ніж їхня вартість. Міністерство фінансів США зробило остаточне замовлення на заготовки для пенні у травні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Рішення щодо припинення виробництва пенні є значною мірою символічним. Наразі експерти не очікують значних інфляційних наслідків. Втім, це може призвести до того, що підприємства внесуть зміни, такі як округлення цін до найближчого п'ятицентовика.

Рішення про припинення виробництва пенні назрівало давно, оскільки політики та економісти стверджують, що неефективно та не має сенсу продовжувати виробництво монети, виробництво якої коштує дорожче, ніж вона коштує.

Республіканці та демократи не мають спільних думок щодо багатьох питань. Але по всій території округу панує загальний консенсус: економічна доцільність виробництва пенні не має сенсу. Тому що в наші дні виробництво пенні коштує дорожче, ніж вартість самої монети - пише Bloomberg.

Доповнення

Сенатор Рон Вайден вимагає від Міністра фінансів США Скотта Бессента чітких зобов'язань щодо дотримання санкцій проти росії. Це включає роз'яснення коментарів про можливе повернення росії до SWIFT та деталі співпраці з Україною.

Міністр фінансів США Скотт Бессент продовжив надзвичайні заходи, щоб уникнути перевищення стелі державного боргу. Казначейство більше не зможе сплачувати всі свої зобов'язання без збільшення або призупинення ліміту боргу до середини-кінця літа.