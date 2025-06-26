Міністр фінансів США Бессент продовжив заходи для уникнення перевищення граничного рівня держборгу

Міністр фінансів США Скотт Бессент у середу продовжив надзвичайні заходи з метою управління грошовими коштами, щоб уникнути перевищення стелі державного боргу. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Глава фінансового відомства США Скотт Бессент повідомив: згідно з його рішення, "період призупинення випуску боргових зобов'язань", який раніше мав закінчитися в п'ятницю, необхідно продовжити. Про це ідеться у листі до лідерів Конгресу Сполучених Штатів.

Контекст

Бессент підрахував, що Казначейство більше не зможе сплачувати всі свої зобов'язання без збільшення або призупинення ліміту боргу десь у середині-кінці літа поточного року.

При цьому жодних конкретних оновлень щодо цих термінів у листі посадовця не зазначено.

Але у вівторок він повідомляв журналістам, що так звана "дата X" стелі боргу може змінитися, якщо суди втрутяться в тарифи президента Дональда Трампа. Продовження до 24 липня, затверджене Бессентом, схоже, частково мало на меті зберегти тиск на Конгрес. Очевидно, глава міністерства фінансів США очікує, що Конгрес підтримає підвищення стелі боргу в рамках масштабного пакету податкових та видаткових заходів. Це може здійснитися перед традиційними серпневими канікулами.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент та міляьрдер, на той час керівиник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск побилися в Овальному кабінеті.

У Білому домі повідомили, що США та Китай досягли угоди щодо рідкоземельних елементів, яку мають схвалити Сі Цзіньпін і Дональд Трамп.

Раніше УНН повідомляв, що Вашингтон разом із Європою рішуче посилять санкції проти росії, якщо диктатор рф володимир путін не буде вести мирні переговори з Україною. Хоча Бессент визнавав, що попередні санкції США проти рф виявилися малоефективними.