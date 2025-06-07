Бійка в Овальному кабінеті: Ілон Маск і міністр фінансів Бессент влаштували сутичку - The Washington Post
Київ • УНН
За словами радника Трампа, Ілон Маск і міністр фінансів США побилися через кандидатуру на посаду комісара податкової служби. Після словесної перепалки Маск вдарив Бессента і отримав удар у відповідь.
Міністр фінансів США Скотт Бессент та міляьрдер, на той час керівиник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск побилися в Овальному кабінеті. Про це повідомив політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон, інформує УНН із посиланням на The Washington Post.
Деталі
За його словами, інцидент стався ще у квітні. Маск і Бессент нібито пішли в Овальний кабінет, щоб подати свої кандидатури на посаду виконуючого обов’язки комісара податкової служби. Трамп вирішив підтримати вибір Бессента.
Після того, як Бессент і Маск вийшли з Овального кабінету в коридор , вони нібито почали обмінюватися образами. Міністр фінансів, зокрема, звинуватив мільйрдера, що той не справляється зі своїми обов'язками.
"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти справжній шахрай". Потім Маск вдарив плечем у грудну клітку Бессента, "як гравець у регбі", після чого Бессент вдарив Маска у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб припинити сутичку, коли двоє чоловіків дійшли до офісу радника з національної безпеки, і Маска вивели із Західного крила
За його словами, Трамп почув про це і сказав: "Це занадто".
Нагадаємо
Наприкінці травня Ілон Маск з'явився на пресконференції у Білому домі з синцем під оком. На запитання журналістів, що сталося з його оком, мільйрдер сказав, що син вдарив його кулаком по обличчю.
"Я сказав: "Давай, бий мене по обличчю". І він це зробив", - розповів Маск.
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