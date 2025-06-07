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Бійка в Овальному кабінеті: Ілон Маск і міністр фінансів Бессент влаштували сутичку - The Washington Post

Київ • УНН

 • 3984 перегляди

За словами радника Трампа, Ілон Маск і міністр фінансів США побилися через кандидатуру на посаду комісара податкової служби. Після словесної перепалки Маск вдарив Бессента і отримав удар у відповідь.

Бійка в Овальному кабінеті: Ілон Маск і міністр фінансів Бессент влаштували сутичку - The Washington Post

Міністр фінансів США Скотт Бессент та міляьрдер, на той час керівиник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск побилися в Овальному кабінеті. Про це повідомив політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон, інформує УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

За його словами, інцидент стався ще у квітні. Маск і Бессент нібито пішли в Овальний кабінет, щоб подати свої кандидатури на посаду виконуючого обов’язки комісара податкової служби. Трамп вирішив підтримати вибір Бессента.

Після того, як Бессент і Маск вийшли з Овального кабінету в коридор , вони нібито почали обмінюватися образами. Міністр фінансів, зокрема, звинуватив мільйрдера, що той не справляється зі своїми обов'язками.

"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти справжній шахрай". Потім Маск вдарив плечем у грудну клітку Бессента, "як гравець у регбі", після чого Бессент вдарив Маска у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб припинити сутичку, коли двоє чоловіків дійшли до офісу радника з національної безпеки, і Маска вивели із Західного крила

- цитує видання Беннон.

За його словами, Трамп почув про це і сказав: "Це занадто".

Нагадаємо

Наприкінці травня Ілон Маск з'явився на пресконференції у Білому домі з синцем під оком. На запитання журналістів, що сталося з його оком, мільйрдер сказав, що син вдарив його кулаком по обличчю.

"Я сказав: "Давай, бий мене по обличчю". І він це зробив", - розповів Маск.

"Велика помилка": Венс відреагував на публічну сварку Маска та Трампа07.06.25, 19:44 • 2808 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Скотт Бессент
Вашингтон пост
Дональд Трамп
Ілон Маск
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