Бійка в Овальному кабінеті: Ілон Маск і міністр фінансів Бессент влаштували сутичку - The Washington Post

Міністр фінансів США Скотт Бессент та міляьрдер, на той час керівиник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск побилися в Овальному кабінеті. Про це повідомив політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон, інформує УНН із посиланням на The Washington Post.

За його словами, інцидент стався ще у квітні. Маск і Бессент нібито пішли в Овальний кабінет, щоб подати свої кандидатури на посаду виконуючого обов’язки комісара податкової служби. Трамп вирішив підтримати вибір Бессента.

Після того, як Бессент і Маск вийшли з Овального кабінету в коридор , вони нібито почали обмінюватися образами. Міністр фінансів, зокрема, звинуватив мільйрдера, що той не справляється зі своїми обов'язками.

"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти справжній шахрай". Потім Маск вдарив плечем у грудну клітку Бессента, "як гравець у регбі", після чого Бессент вдарив Маска у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб припинити сутичку, коли двоє чоловіків дійшли до офісу радника з національної безпеки, і Маска вивели із Західного крила