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Драка в Овальном кабинете: Илон Маск и министр финансов Бессент устроили стычку - The Washington Post

Киев • УНН

 • 3902 просмотра

По словам советника Трампа, Илон Маск и министр финансов США подрались из-за кандидатуры на должность комиссара налоговой службы. После словесной перепалки Маск ударил Бессента и получил ответный удар.

Драка в Овальном кабинете: Илон Маск и министр финансов Бессент устроили стычку - The Washington Post

Министр финансов США Скотт Бессент и миллиардер, на то время руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск подрались в Овальном кабинете. Об этом сообщил политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Беннон, информирует УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По его словам, инцидент произошел еще в апреле. Маск и Бессент якобы пошли в Овальный кабинет, чтобы подать свои кандидатуры на должность исполняющего обязанности комиссара налоговой службы. Трамп решил поддержать выбор Бессента.

После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета в коридор, они якобы начали обмениваться оскорблениями. Министр финансов, в частности, обвинил миллиардера в том, что тот не справляется со своими обязанностями.

"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты настоящий мошенник". Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, "как игрок в регби", после чего Бессент ударил Маска в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы прекратить схватку, когда двое мужчин дошли до офиса советника по национальной безопасности, и Маска вывели из Западного крыла

- цитирует издание Беннон.

По его словам, Трамп услышал об этом и сказал: "Это слишком".

Напомним

В конце мая Илон Маск появился на пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом. На вопрос журналистов, что случилось с его глазом, миллиардер сказал, что сын ударил его кулаком по лицу.

"Я сказал: "Давай, бей меня по лицу". И он это сделал", - рассказал Маск.

"Большая ошибка": Венс отреагировал на публичную ссору Маска и Трампа07.06.25, 19:44 • 2786 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Скотт Бессент
Вашингтон Пост
Дональд Трамп
Элон Маск
Tesla
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