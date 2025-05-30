Ілон Маск розповів про синець під оком під час прощальної пресконференції у Білому домі
Київ • УНН
Мільярдер Ілон Маск заявив, що отримав синець під оком після того, як попросив когось вдарити його по обличчю. За його словами, навіть п'ятирічна дитина може вдарити в обличчя.
Мільярдер, очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск з'явився на пресконференції у Білому домі з синцем під оком. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.
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На запитання журналістів, що сталося з його оком, Маск сказав, що син вдарив його кулаком по обличчю.
Я сказав: "Давай, бий мене по обличчю". І він це зробив"
Він додав, що, "виявляється, навіть п’ятирічна дитина може вдарити тебе в обличчя".
Нагадаємо
Ілон Маск покидає посаду керівника Департаменту ефективності уряду США, але продовжить бути радником Трампа. Президент подарував Маску золотий ключ від Білого дому.
Коли Маск увійшов у орбіту впливу Трампа, він почав інтенсивніше вживати наркотики - NYT30.05.25, 19:41 • 1962 перегляди