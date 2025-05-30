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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Ілон Маск розповів про синець під оком під час прощальної пресконференції у Білому домі

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Мільярдер Ілон Маск заявив, що отримав синець під оком після того, як попросив когось вдарити його по обличчю. За його словами, навіть п'ятирічна дитина може вдарити в обличчя.

Ілон Маск розповів про синець під оком під час прощальної пресконференції у Білому домі

Мільярдер, очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск з'явився на пресконференції у Білому домі з синцем під оком. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

На запитання журналістів, що сталося з його оком, Маск сказав, що син вдарив його кулаком по обличчю.

Я сказав: "Давай, бий мене по обличчю". І він це зробив"

Він додав, що, "виявляється, навіть п’ятирічна дитина може вдарити тебе в обличчя".

Нагадаємо

Ілон Маск покидає посаду керівника Департаменту ефективності уряду США, але продовжить бути радником Трампа. Президент подарував Маску золотий ключ від Білого дому.

Коли Маск увійшов у орбіту впливу Трампа, він почав інтенсивніше вживати наркотики - NYT30.05.25, 19:41 • 1962 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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