Коли Маск увійшов у орбіту впливу Трампа, він почав інтенсивніше вживати наркотики - NYT

Коли Ілон Маск минулого року став одним із найближчих союзників Дональда Трампа, очолюючи галасливі мітинги та пожертвувавши близько 275 мільйонів доларів, щоб допомогти йому виграти президентство, він почав вживати наркотики набагато інтенсивніше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова людей, знайомих з його діяльністю, передає УНН.

Деталі

Вживання наркотиків Маском виходило далеко за рамки епізодичного вживання. Він розповідав людям, що приймає так багато кетаміну, потужного анестетика, що це впливає на його сечовий міхур, що є відомим наслідком хронічного вживання. Він приймав екстазі та психоделічні гриби. І він подорожував з щоденною аптечкою, яка містила близько 20 таблеток, включаючи ті, що мали маркування стимулятора Аддерал - йдеться в повідомленні.

The New York Times пише, що незрозуміло, чи вживав 53-річний Маск наркотики, коли цього року став невід'ємною частиною Білого дому та отримав повноваження скорочувати федеральну бюрократію. Але він демонстрував непередбачувану поведінку, ображаючи членів кабінету міністрів, жестикулюючи як нацист та спотворюючи свої відповіді в постановочному інтерв'ю.

Водночас, згідно з документами та інтерв'ю, сімейне життя Маска ставало все більш бурхливим, оскільки йому доводилося вести переговори про романтичні стосунки, що перетинаються, і приватні судові позови, в яких брало участь його підростаюче покоління дітей.

Маск та його адвокат цього тижня не відповіли на запити про коментарі щодо вживання ним наркотиків та особистого життя. Раніше він стверджував, що йому призначали кетамін від депресії, і він приймав його приблизно кожні два тижні. А своєму біографу він сказав: "Мені справді не подобається вживати незаконні наркотики".

Білий дім не відповів на запитання про те, чи просив він Маска пройти тести на наркотики.

Зазначається, що минулого року, коли він вийшов на політичну арену, деякі люди, які його знали, були стурбовані його частим вживанням наркотиків, перепадами настрою та зацикленістю на бажанні мати більше дітей. Ця версія його поведінки базується на особистих повідомленнях, отриманих The Times, а також на інтерв'ю з більш ніж десятком людей, які знали його або працювали з ним.

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Доповнення

На тлі рішення американського мільярдера Ілона Маска піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) високопосадовець адміністрації президента США Дональда Трампа повідомив, що він продовжить працювати неофіційним радником президента і потенційно може відвідувати зустрічі Білого дому в майбутньому.