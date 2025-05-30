Когда Маск вошел в орбиту влияния Трампа, он начал интенсивнее употреблять наркотики - NYT

Когда Илон Маск в прошлом году стал одним из ближайших союзников Дональда Трампа, возглавляя шумные митинги и пожертвовав около 275 миллионов долларов, чтобы помочь ему выиграть президентство, он начал употреблять наркотики гораздо интенсивнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова людей, знакомых с его деятельностью, передает УНН.

Детали

Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки эпизодического употребления. Он рассказывал людям, что принимает так много кетамина, мощного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь, что является известным последствием хронического употребления. Он принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с ежедневной аптечкой, которая содержала около 20 таблеток, включая те, что имели маркировку стимулятора Аддерал - говорится в сообщении.

The New York Times пишет, что неясно, употреблял ли 53-летний Маск наркотики, когда в этом году стал неотъемлемой частью Белого дома и получил полномочия сокращать федеральную бюрократию. Но он демонстрировал непредсказуемое поведение, оскорбляя членов кабинета министров, жестикулируя как нацист и искажая свои ответы в постановочном интервью.

В то же время, согласно документам и интервью, семейная жизнь Маска становилась все более бурной, поскольку ему приходилось вести переговоры о пересекающихся романтических отношениях и частных судебных исках, в которых участвовало его подрастающее поколение детей.

Маск и его адвокат на этой неделе не ответили на запросы о комментариях относительно употребления им наркотиков и личной жизни. Ранее он утверждал, что ему назначали кетамин от депрессии, и он принимал его примерно каждые две недели. А своему биографу он сказал: "Мне действительно не нравится употреблять незаконные наркотики".

Белый дом не ответил на вопрос о том, просил ли он Маска пройти тесты на наркотики.

Отмечается, что в прошлом году, когда он вышел на политическую арену, некоторые люди, которые его знали, были обеспокоены его частым употреблением наркотиков, перепадами настроения и зацикленностью на желании иметь больше детей. Эта версия его поведения основана на личных сообщениях, полученных The Times, а также на интервью с более чем дюжиной людей, которые знали его или работали с ним.

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Дополнение

На фоне решения американского миллиардера Илона Маска уйти с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что он продолжит работать неофициальным советником президента и потенциально может посещать встречи Белого дома в будущем.