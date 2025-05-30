Илон Маск рассказал о синяке под глазом во время прощальной пресс-конференции в Белом доме
Киев • УНН
Миллиардер Илон Маск заявил, что получил синяк под глазом после того, как попросил кого-то ударить его по лицу. По его словам, даже пятилетний ребенок может ударить в лицо.
Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск появился на пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
На вопрос журналистов, что случилось с его глазом, Маск сказал, что сын ударил его кулаком по лицу.
Я сказал: "Давай, бей меня по лицу". И он это сделал"
Он добавил, что, "оказывается, даже пятилетний ребенок может ударить тебя в лицо".
Напомним
Илон Маск покидает пост руководителя Департамента эффективности правительства США, но продолжит быть советником Трампа. Президент подарил Маску золотой ключ от Белого дома.
Когда Маск вошел в орбиту влияния Трампа, он начал интенсивнее употреблять наркотики - NYT30.05.25, 19:41 • 1896 просмотров