Угода США та Китаю: у Вашингтоні розповіли про подробиці
Київ • УНН
У Білому домі повідомили, що США та Китай досягли угоди щодо рідкоземельних елементів, яку мають схвалити Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. Водночас, американський президент переглядає певні деталі угоди, заявила його речниця.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Китай досягли угоди щодо рідкоземельних елементів. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа у Truth Social.
Деталі
Наша угода з Китаєм укладена, за умови остаточного схвалення президентом Сі та мною
Міністр торгівлі США Говард Латнік зазначив, що угоду буде впроваджено після схвалення президентів Китаю та США.
Як тільки президенти це схвалять, ми будемо прагнути це впровадити.Ми на абсолютно правильному шляху Відчуття справді хороші
Це буде набагато довший процес. Цілком ймовірно, що для тих країн, які ведуть переговори… ми перенесемо дату наперед, щоб продовжити переговори добросовісно
У Білому Домі зазначили, що Президент США зараз переглядає деталі угоди з Китаєм.
Трамп зараз переглядає деталі угоди. Але те, що почув президент, йому сподобалося
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, 11 червня США і Китай досягли попередньої угоди для відновлення потоку товарів між країнами. Лідери країн повинні затвердити пропозиції, після чого країни перейдуть до їхньої реалізації.