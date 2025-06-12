Угода США та Китаю: у Вашингтоні розповіли про подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Китай досягли угоди щодо рідкоземельних елементів. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа у Truth Social.

Наша угода з Китаєм укладена, за умови остаточного схвалення президентом Сі та мною

Міністр торгівлі США Говард Латнік зазначив, що угоду буде впроваджено після схвалення президентів Китаю та США.

Як тільки президенти це схвалять, ми будемо прагнути це впровадити.Ми на абсолютно правильному шляху Відчуття справді хороші

Це буде набагато довший процес. Цілком ймовірно, що для тих країн, які ведуть переговори… ми перенесемо дату наперед, щоб продовжити переговори добросовісно