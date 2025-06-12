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Соглашение США и Китая: в Вашингтоне рассказали о подробностях

Киев • УНН

 • 810 просмотра

В Белом доме сообщили, что США и Китай достигли соглашения по редкоземельным элементам, которое должны одобрить Си Цзиньпин и Дональд Трамп. В то же время, американский президент пересматривает определенные детали соглашения, заявила его пресс-секретарь.

Соглашение США и Китая: в Вашингтоне рассказали о подробностях

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай достигли соглашения по редкоземельным элементам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Детали

Наше соглашение с Китаем заключено, при условии окончательного одобрения президентом Си и мной

– написал Трамп в Truth Social.

Министр торговли США Говард Латник отметил, что соглашение будет внедрено после одобрения президентов Китая и США.

Как только президенты это одобрят, мы будем стремиться это внедрить. Мы на абсолютно правильном пути. Чувства действительно хорошие

– заявил Латник в интервью CNBC.

Это будет гораздо более долгий процесс. Вполне вероятно, что для тех стран, которые ведут переговоры… мы перенесем дату вперед, чтобы продолжить переговоры добросовестно

– заявил Министр финансов США Скотт Бессент во время слушаний в Конгрессе.

В Белом Доме отметили, что Президент США сейчас пересматривает детали соглашения с Китаем.

Трамп сейчас пересматривает детали соглашения. Но то, что услышал президент, ему понравилось

– заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

Напомним

Как сообщал УНН, 11 июня США и Китай достигли предварительного соглашения для восстановления потока товаров между странами. Лидеры стран должны утвердить предложения, после чего страны перейдут к их реализации.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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Каролин Ливитт
Скотт Бессент
Белый дом
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
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