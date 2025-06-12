Соглашение США и Китая: в Вашингтоне рассказали о подробностях
Киев • УНН
В Белом доме сообщили, что США и Китай достигли соглашения по редкоземельным элементам, которое должны одобрить Си Цзиньпин и Дональд Трамп. В то же время, американский президент пересматривает определенные детали соглашения, заявила его пресс-секретарь.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай достигли соглашения по редкоземельным элементам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.
Детали
Наше соглашение с Китаем заключено, при условии окончательного одобрения президентом Си и мной
Министр торговли США Говард Латник отметил, что соглашение будет внедрено после одобрения президентов Китая и США.
Как только президенты это одобрят, мы будем стремиться это внедрить. Мы на абсолютно правильном пути. Чувства действительно хорошие
Это будет гораздо более долгий процесс. Вполне вероятно, что для тех стран, которые ведут переговоры… мы перенесем дату вперед, чтобы продолжить переговоры добросовестно
В Белом Доме отметили, что Президент США сейчас пересматривает детали соглашения с Китаем.
Трамп сейчас пересматривает детали соглашения. Но то, что услышал президент, ему понравилось
Напомним
Как сообщал УНН, 11 июня США и Китай достигли предварительного соглашения для восстановления потока товаров между странами. Лидеры стран должны утвердить предложения, после чего страны перейдут к их реализации.