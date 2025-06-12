Соглашение США и Китая: в Вашингтоне рассказали о подробностях

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай достигли соглашения по редкоземельным элементам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Детали

Наше соглашение с Китаем заключено, при условии окончательного одобрения президентом Си и мной – написал Трамп в Truth Social.

Министр торговли США Говард Латник отметил, что соглашение будет внедрено после одобрения президентов Китая и США.

Как только президенты это одобрят, мы будем стремиться это внедрить. Мы на абсолютно правильном пути. Чувства действительно хорошие – заявил Латник в интервью CNBC.

Это будет гораздо более долгий процесс. Вполне вероятно, что для тех стран, которые ведут переговоры… мы перенесем дату вперед, чтобы продолжить переговоры добросовестно – заявил Министр финансов США Скотт Бессент во время слушаний в Конгрессе.

В Белом Доме отметили, что Президент США сейчас пересматривает детали соглашения с Китаем.

Трамп сейчас пересматривает детали соглашения. Но то, что услышал президент, ему понравилось – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

Напомним

Как сообщал УНН, 11 июня США и Китай достигли предварительного соглашения для восстановления потока товаров между странами. Лидеры стран должны утвердить предложения, после чего страны перейдут к их реализации.