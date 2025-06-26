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Вашингтон Пост

Министр финансов США Бессент продлил меры для избежания превышения предельного уровня госдолга

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент продлил чрезвычайные меры, чтобы избежать превышения потолка государственного долга. Казначейство больше не сможет оплачивать все свои обязательства без увеличения или приостановки лимита долга до середины-конца лета.

Министр финансов США Бессент продлил меры для избежания превышения предельного уровня госдолга

Министр финансов США Скотт Бессент в среду продлил чрезвычайные меры с целью управления денежными средствами, чтобы избежать превышения потолка государственного долга. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава финансового ведомства США Скотт Бессент сообщил: согласно его решению, "период приостановки выпуска долговых обязательств", который ранее должен был закончиться в пятницу, необходимо продлить. Об этом говорится в письме к лидерам Конгресса Соединенных Штатов.

Контекст

Бессент подсчитал, что Казначейство больше не сможет оплачивать все свои обязательства без увеличения или приостановки лимита долга где-то в середине-конце лета текущего года.

При этом никаких конкретных обновлений относительно этих сроков в письме чиновника не указано. 

Но во вторник он сообщал журналистам, что так называемая "дата X" потолка долга может измениться, если суды вмешаются в тарифы президента Дональда Трампа. Продление до 24 июля, утвержденное Бессентом, похоже, частично имело целью сохранить давление на Конгресс. Очевидно, глава министерства финансов США ожидает, что Конгресс поддержит повышение потолка долга в рамках масштабного пакета налоговых и расходных мероприятий. Это может осуществиться перед традиционными августовскими каникулами.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент и миллиардер, на то время руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск подрались в Овальном кабинете.

В Белом доме сообщили, что США и Китай достигли соглашения по редкоземельным элементам, которое должны одобрить Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

Ранее УНН сообщал, что Вашингтон вместе с Европой решительно усилят санкции против россии, если диктатор рф владимир путин не будет вести мирные переговоры с Украиной. Хотя Бессент признавал, что предыдущие санкции США против рф оказались малоэффективными.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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