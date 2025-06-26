Министр финансов США Скотт Бессент в среду продлил чрезвычайные меры с целью управления денежными средствами, чтобы избежать превышения потолка государственного долга. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава финансового ведомства США Скотт Бессент сообщил: согласно его решению, "период приостановки выпуска долговых обязательств", который ранее должен был закончиться в пятницу, необходимо продлить. Об этом говорится в письме к лидерам Конгресса Соединенных Штатов.

Контекст

Бессент подсчитал, что Казначейство больше не сможет оплачивать все свои обязательства без увеличения или приостановки лимита долга где-то в середине-конце лета текущего года.

При этом никаких конкретных обновлений относительно этих сроков в письме чиновника не указано.

Но во вторник он сообщал журналистам, что так называемая "дата X" потолка долга может измениться, если суды вмешаются в тарифы президента Дональда Трампа. Продление до 24 июля, утвержденное Бессентом, похоже, частично имело целью сохранить давление на Конгресс. Очевидно, глава министерства финансов США ожидает, что Конгресс поддержит повышение потолка долга в рамках масштабного пакета налоговых и расходных мероприятий. Это может осуществиться перед традиционными августовскими каникулами.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент и миллиардер, на то время руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск подрались в Овальном кабинете.

В Белом доме сообщили, что США и Китай достигли соглашения по редкоземельным элементам, которое должны одобрить Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

Ранее УНН сообщал, что Вашингтон вместе с Европой решительно усилят санкции против россии, если диктатор рф владимир путин не будет вести мирные переговоры с Украиной. Хотя Бессент признавал, что предыдущие санкции США против рф оказались малоэффективными.