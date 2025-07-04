Правительство Соединенных Штатов приняло решение прекратить производство пенни, чеканка которых на протяжении десятилетий стоила дороже, чем их стоимость. Министерство финансов США сделало окончательный заказ на заготовки для пенни в мае, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Решение о прекращении производства пенни в значительной степени символично. Сейчас эксперты не ожидают значительных инфляционных последствий. Впрочем, это может привести к тому, что предприятия внесут изменения, такие как округление цен до ближайшего пятицентовика.

Решение о прекращении производства пенни назревало давно, поскольку политики и экономисты утверждают, что неэффективно и не имеет смысла продолжать производство монеты, производство которой стоит дороже, чем она стоит.

Республиканцы и демократы не имеют общих мнений по многим вопросам. Но по всей территории округа царит общий консенсус: экономическая целесообразность производства пенни не имеет смысла. Потому что в наши дни производство пенни стоит дороже, чем стоимость самой монеты - пишет Bloomberg.

Дополнение

Сенатор Рон Вайден требует от Министра финансов США Скотта Бессента четких обязательств по соблюдению санкций против россии. Это включает разъяснение комментариев о возможном возвращении России в SWIFT и детали сотрудничества с Украиной.

Министр финансов США Скотт Бессент продлил чрезвычайные меры, чтобы избежать превышения потолка государственного долга. Казначейство больше не сможет оплачивать все свои обязательства без увеличения или приостановления лимита долга до середины-конца лета.