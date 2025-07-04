США выводят пенни из обращения: что может произойти с ценами
Киев • УНН
Правительство США прекращает производство пенни, поскольку чеканка стоила дороже их стоимости. Это решение символическое, но может привести к округлению цен до пятицентовика.
Правительство Соединенных Штатов приняло решение прекратить производство пенни, чеканка которых на протяжении десятилетий стоила дороже, чем их стоимость. Министерство финансов США сделало окончательный заказ на заготовки для пенни в мае, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Решение о прекращении производства пенни в значительной степени символично. Сейчас эксперты не ожидают значительных инфляционных последствий. Впрочем, это может привести к тому, что предприятия внесут изменения, такие как округление цен до ближайшего пятицентовика.
Решение о прекращении производства пенни назревало давно, поскольку политики и экономисты утверждают, что неэффективно и не имеет смысла продолжать производство монеты, производство которой стоит дороже, чем она стоит.
Республиканцы и демократы не имеют общих мнений по многим вопросам. Но по всей территории округа царит общий консенсус: экономическая целесообразность производства пенни не имеет смысла. Потому что в наши дни производство пенни стоит дороже, чем стоимость самой монеты
Дополнение
Сенатор Рон Вайден требует от Министра финансов США Скотта Бессента четких обязательств по соблюдению санкций против россии. Это включает разъяснение комментариев о возможном возвращении России в SWIFT и детали сотрудничества с Украиной.
Министр финансов США Скотт Бессент продлил чрезвычайные меры, чтобы избежать превышения потолка государственного долга. Казначейство больше не сможет оплачивать все свои обязательства без увеличения или приостановления лимита долга до середины-конца лета.