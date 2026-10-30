"Пока никто не звонил": в кремле не смогли чётко ответить, будет ли путин разговаривать с Зеленским

дмитрий песков - прессекретарь российского президента владимира путина - избежал прямого ответа на вопрос, готов ли глава кремля провести телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Вместо этого он заявил, что украинский лидер пока не звонил путину.

Детали

Во время общения с российским журналистом пескова спросили, ответит ли путин на телефонные звонки президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Представитель кремля заверил, что глава рф якобы открыт к контактам со всеми мировыми лидерами.

"Также возьмёт трубку. Конечно, он открыт к диалогу со всеми", — заявил песков.

После этого журналист уточнил, согласится ли путин на телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот лично ему позвонит.

"Ну, пока никто не звонил", — ответил пресс-секретарь кремля, избежав прямого ответа на вопрос.

песков так и не уточнил, готов ли путин непосредственно разговаривать с Зеленским по телефону. Отдельно представитель кремля заявил, что вопрос участия европейских стран в трёхсторонних переговорах между Украиной, США и россией якобы ни с кем не обсуждался.

В Офисе президента объяснили, почему телефонный разговор Зеленского с путиным не заменит встречу лидеров

Тем временем в ОП прокомментировали возможность телефонного разговора Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным. Там подчеркнули, что для достижения договорённостей о завершении войны необходима полноценная встреча лидеров Украины, США и россии, а не только телефонный звонок.

В ведомстве отметили, что кремль уже не впервые пытается подменить вопрос трёхсторонних переговоров на высшем уровне предложениями других форматов общения.

Это уже не впервые россияне рассказывают то ли о звонке, то ли о "пусть едет в москву", чтобы соскочить с необходимости трёхстороннего формата на уровне лидеров. Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но это именно встреча и соответствующие разговор, договорённость и гарантии, что очевидно сложно реализовать, когда это просто звонок - говорится в комментарии пресс-центра ОП.

В Офисе президента ещё раз акцентировали, что украинская сторона подчёркивает необходимость полноценных переговоров, во время которых можно будет как обсудить условия завершения войны, так и достичь конкретных договорённостей и определить гарантии их выполнения.

Напомним

Ранее Зеленский подчёркивал, что вопрос завершения войны, в частности территорий и гарантий безопасности, необходимо обсуждать непосредственно на уровне лидеров государств.