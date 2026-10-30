"Поки ніхто не телефонував": у кремлі не змогли чітко відповісти, чи говоритиме путін із Зеленським

дмитро пєсков - прессекретар російського президента володимира путіна -уникнув прямої відповіді на запитання, чи готовий очільник кремля провести телефонну розмову з лідером України Володимиром Зеленським. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Натомість він заявив, що український лідер поки не телефонував путіну.

Деталі

Під час спілкування з російським журналістом пєскова запитали, чи відповість путін на телефонні дзвінки президента Франції Еммануеля Макрона або канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Представник кремля запевнив, що очільник рф нібито відкритий до контактів з усіма світовими лідерами.

"Також візьме слухавку. Звичайно, він відкритий до діалогу з усіма", — заявив пєсков.

Після цього журналіст уточнив, чи погодиться путін на телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, якщо той особисто йому зателефонує.

"Ну, поки ніхто не телефонував", — відповів речник кремля, уникнувши прямої відповіді на запитання.

пєсков так і не уточнив, чи готовий путін безпосередньо розмовляти із Зеленським телефоном. Окремо представник кремля заявив, що питання участі європейських країн у тристоронніх переговорах між Україною, США та росією нібито ні з ким не обговорювалося.

В Офісі президента пояснили, чому телефонна розмова Зеленського з путіним не замінить зустріч лідерів

Тим часом в ОП прокоментували можливість телефонної розмови Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним. Там наголосили, що для досягнення домовленостей про завершення війни необхідна повноцінна зустріч лідерів України, США та росії, а не лише телефонний дзвінок.

У відомстві зазначили, що кремль уже не вперше намагається підмінити питання тристоронніх переговорів на найвищому рівні пропозиціями інших форматів спілкування.

Це вже не вперше росіяни розказують чи то про дзвінок, чи то про "хай їде в москву", щоб зіскочити з необхідності тристороннього формату на рівні лідерів. Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок - йдеться у коментарі пресцентру ОП.

В Офісі президента ще раз закцентували на тому, що українська сторона наголошує на необхідності повноцінних переговорів, під час яких можна буде як обговорити умови завершення війни, так і досягти конкретних домовленостей та визначити гарантії їх виконання.

Нагадаємо

Раніше Зеленський наголошував, що питання завершення війни, зокрема територій і гарантій безпеки, необхідно обговорювати безпосередньо на рівні лідерів держав.