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россию включили в состав участников молодёжного ЧМ-2027 вместо Норвегии — Украина призвала к бойкоту

Киев • УНН

 • 122 просмотра

ИИХФ включила россию в состав участников молодёжного ЧМ-2027 вместо Норвегии после решения CAS. Украина призвала к бойкоту матчей.

россию включили в состав участников молодёжного ЧМ-2027 вместо Норвегии — Украина призвала к бойкоту

Международная федерация хоккея (IIHF) внесла сборную России в обновлённое расписание молодёжного чемпионата мира по хоккею 2027 года вместо команды Норвегии. Это произошло после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом заявил министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, пишет УНН.

Детали

В IIHF заявили о несогласии с вердиктом CAS, однако рассматривают механизмы его исполнения.

Украинская сторона назвала такие последствия решения неприемлемыми и подчеркнула нарушение принципов честного спорта.

"Мы поддерживаем норвежских коллег и готовы совместно отстаивать права спортсменов. Норвежские хоккеисты честно завоевали право на участие в международных соревнованиях своими спортивными результатами. Попытка лишить их этого права ради возвращения сборной государства-агрессора — это прямое пренебрежение всей спортивной системой", — говорится в заявлении.

Также украинская сторона предупредила, что аналогичный сценарий могут применить во время мужского чемпионата мира 2027 года, где должна выступить сборная Украины.

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Отдельно в заявлении обратили внимание на возможную роль экс-президента IIHF Рене Фазеля в продвижении российских интересов. В 2023 году он получил гражданство РФ и стал бизнес-партнёром находящегося под санкциями российского олигарха.

"Мы призываем к немедленному и прозрачному расследованию в отношении причастных к этому абсурдному решению", — подчеркнули в украинской стороне.

В то же время Канада, где в декабре-январе состоится молодёжный чемпионат мира, выступила против допуска российских хоккеистов на свою территорию. Украина призвала Германию, которая будет принимать мужской чемпионат мира, принять аналогичное решение.

"Визовые ограничения остаются действенным инструментом недопуска представителей страны-агрессора на соревнования", — отмечается в заявлении.

Кроме того, украинская сторона призвала страны — участницы чемпионата поддержать бойкот матчей против России.

"Международный спорт — не площадка для отбеливания агрессора. Россия не может быть допущена к международным спортивным соревнованиям, пока она продолжает агрессивную войну против Украины", — подытожили авторы заявления.

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Ольга Розгон

Спорт
Канада
Норвегия
Германия
Украина