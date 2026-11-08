росію включили до молодіжного ЧС-2027 замість Норвегії - Україна закликала до бойкоту

Міжнародна федерація хокею (IIHF) внесла збірну Росії до оновленого розкладу молодіжного чемпіонату світу з хокею 2027 року замість команди Норвегії. Це сталося після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, пише УНН.

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В IIHF заявили про незгоду з вердиктом CAS, однак розглядають механізми його виконання.

Українська сторона назвала такі наслідки рішення неприпустимими та наголосила на порушенні принципів чесного спорту.

"Ми підтримуємо норвезьких колег і готові спільно відстоювати права спортсменів. Норвезькі хокеїсти чесно вибороли право на участь у міжнародних змаганнях спортивними результатами. Спроба позбавити цього права заради повернення збірної держави-агресора — це пряма зневага до всієї спортивної системи", — йдеться у заяві.

Також українська сторона попередила, що аналогічний сценарій можуть застосувати під час чоловічого чемпіонату світу 2027 року, де має виступити збірна України.

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Окремо у заяві звернули увагу на можливу роль експрезидента IIHF Рене Фазеля у просуванні російських інтересів. У 2023 році він отримав громадянство РФ та став бізнес-партнером підсанкційного російського олігарха.

"Ми закликаємо до негайного і прозорого розслідування щодо причетних до цього абсурдного рішення", — наголосили в українській стороні.

Водночас Канада, де у грудні-січні відбудеться молодіжний чемпіонат світу, виступила проти допуску російських хокеїстів на свою територію. Україна закликала Німеччину, яка прийматиме чоловічий чемпіонат світу, ухвалити аналогічне рішення.

"Візові обмеження залишаються дієвим інструментом недопуску представників країни-агресора на змагання", — зазначається у заяві.

Крім того, українська сторона закликала країни-учасниці чемпіонату підтримати бойкот матчів проти Росії.

"Міжнародний спорт — не майданчик для відбілювання агресора. Росію не може бути допущено до міжнародних спортивних змагань, поки вона продовжує агресивну війну проти України", — підсумували автори заяви.

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