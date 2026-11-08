Угроза со стороны рф: Литва потратит 5,5 млн евро на новую систему оповещения граждан

В Литве начали модернизацию системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и угрозах безопасности. На создание единой многоканальной платформы направят 5,5 млн евро, а полноценно заработать она должна в 2028 году. Об этом сообщает литовское издание Delfi, передает УНН.

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Департамент пожарной охраны и спасения Литвы объявил государственный тендер на разработку, внедрение и обслуживание новой многоканальной системы оповещения населения. Проект стоимостью 5,5 млн евро будет финансироваться за счет Европейского Союза. Новая платформа объединит имеющиеся в стране средства информирования граждан об опасности. Речь идет, в частности, об оповещениях на мобильные телефоны, сиренах гражданской защиты, сообщениях на телевидении, радио и официальных интернет-ресурсах.

Благодаря централизованному управлению ответственные службы смогут одновременно активировать один или несколько каналов оповещения. Это позволит сократить время информирования населения, обеспечить согласованность сообщений и снизить риск ошибок во время чрезвычайных ситуаций.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас подчеркнул, что модернизация системы связана с изменением ситуации в сфере безопасности в регионе и необходимостью повышения устойчивости государства.

В связи с изменением ситуации в сфере безопасности в нашем регионе мы стремимся существенно повысить устойчивость государства и обеспечить максимально возможную безопасность населения. Стремительный технологический прогресс в сфере связи и телекоммуникаций также побуждает использовать современные и надежные технологии для оповещения граждан. В случае любого бедствия информация должна своевременно поступать к населению, поскольку это один из важнейших элементов гражданской защиты - отметил министр.

Директор Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела, в свою очередь, объяснил, что в настоящее время для активации различных средств оповещения необходимо выполнять отдельные действия. Новая система позволит управлять ими из единого интерфейса, что особенно важно в условиях ограниченного времени.

Отдельное внимание в ходе реализации проекта уделят кибербезопасности и бесперебойной работе платформы. Предусматривается внедрение механизмов защиты от кибератак и несанкционированного доступа, а также систем контроля и отслеживания действий операторов.

В ведомстве отметили, что подготовка к модернизации уже продолжается. В частности, были проведены технические и организационные мероприятия, подписаны меморандумы о сотрудничестве с операторами мобильной связи и Литовским радиотелевизионным центром. Предложения для участия в государственном тендере будут принимать до 3 декабря 2026 года. Завершить основные работы и подготовить систему к тестированию планируют в четвертом квартале 2027 года. Полноценный запуск новой платформы запланирован на 2028 год.

Контекст

Литва последовательно укрепляет систему гражданской защиты на фоне изменения ситуации в сфере безопасности в Балтийском регионе. В настоящее время страна использует технологию Cell Broadcast, которая позволяет отправлять предупреждения на мобильные телефоны граждан в определенных географических районах.

Кроме того, в сентябре 2026 года в Литве проводили проверку системы оповещения населения с привлечением сирен и мобильных сообщений.

Также в ноябре Литва и Латвия начали совместные учения по трансграничной эвакуации населения. В ходе них отрабатывают механизмы перемещения граждан, пересечения государственной границы и организации приема эвакуированных в случае возникновения угроз безопасности.

Напомним

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