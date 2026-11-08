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Financial Times

Загроза з боку рф: Литва витратить 5,5 млн євро на нову систему оповіщення громадян

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Литва створює багатоканальну платформу оповіщення за €5,5 млн. Вона об’єднає сирени, мобільні повідомлення, ТБ, радіо та сайти.

Загроза з боку рф: Литва витратить 5,5 млн євро на нову систему оповіщення громадян

У Литві розпочали модернізацію системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації та загрози безпеці. На створення єдиної багатоканальної платформи спрямують 5,5 млн євро, а повноцінно запрацювати вона має у 2028 році. Про це повідомляє литовське видання Delfi, передає УНН.

Деталі

Департамент пожежної охорони та рятування Литви оголосив державний тендер на розробку, впровадження та обслуговування нової багатоканальної системи оповіщення населення. Проєкт вартістю 5,5 млн євро фінансуватиметься коштом Європейського Союзу. Нова платформа об'єднає наявні в країні засоби інформування громадян про небезпеку. Йдеться, зокрема, про сповіщення на мобільні телефони, сирени цивільного захисту, повідомлення на телебаченні, радіо та офіційних інтернет-ресурсах.

Завдяки централізованому управлінню відповідальні служби зможуть одночасно активувати один або декілька каналів оповіщення. Це дозволить скоротити час інформування населення, забезпечити узгодженість повідомлень та зменшити ризик помилок під час надзвичайних ситуацій.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас наголосив, що модернізація системи пов'язана зі зміною безпекової ситуації в регіоні та необхідністю підвищення стійкості держави.

У зв'язку зі зміною безпекової ситуації в нашому регіоні ми прагнемо суттєво підвищити стійкість держави та забезпечити максимально можливу безпеку населення. Стрімкий технологічний прогрес у сфері зв'язку та телекомунікацій також спонукає використовувати сучасні й надійні технології для оповіщення громадян. У разі будь-якого лиха інформація має своєчасно надходити до населення, адже це один із найважливіших елементів цивільного захисту

- зазначив міністр.

Директор Департаменту пожежної охорони та рятування Ренатас Пожела своєю чергою пояснив, що нині для активації різних засобів оповіщення необхідно виконувати окремі дії. Нова система дозволить керувати ними з єдиного інтерфейсу, що особливо важливо в умовах обмеженого часу.

Окрему увагу під час реалізації проєкту приділять кібербезпеці та безперебійній роботі платформи. Передбачається впровадження механізмів захисту від кібератак і несанкціонованого доступу, а також систем контролю та відстеження дій операторів.

У відомстві зазначили, що підготовка до модернізації вже триває. Зокрема, провели технічні та організаційні заходи, підписано меморандуми про співпрацю з операторами мобільного зв'язку та Литовським радіотелевізійним центром. Пропозиції для участі в державному тендері прийматимуть до 3 грудня 2026 року. Завершити основні роботи та підготувати систему до тестування планують у четвертому кварталі 2027 року. Повноцінний запуск нової платформи запланували на 2028 рік.

Контекст

Литва послідовно посилює систему цивільного захисту на тлі зміни безпекової ситуації в Балтійському регіоні. Наразі країна використовує технологію Cell Broadcast, яка дозволяє надсилати попередження на мобільні телефони громадян у визначених географічних районах.

Крім того, у вересні 2026 року в Литві проводили перевірку системи оповіщення населення із залученням сирен та мобільних повідомлень.

Також у листопаді Литва та Латвія розпочали спільні навчання з транскордонної евакуації населення. Під час них відпрацьовують механізми переміщення громадян, перетину державного кордону та організації прийому евакуйованих у разі виникнення загроз безпеці.

Нагадаємо

Раніше ми інформували про те, що Німеччина прискорює військову підготовку на тлі загрози можливого нападу рф на країни Балтії.

Олександра Василенко

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