Германия предлагает выделить дополнительные €100 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины

$45.540.1351.250.19
ukenru
16:40 • 3384 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
15:54 • 14197 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 19444 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 26610 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 30112 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 28985 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
5 ноября, 10:50 • 21879 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
5 ноября, 10:39 • 18181 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 19356 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 34549 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 36778 просмотра
Сделка Трампа с россией по дизельному топливу оказалась под угрозой - FT5 ноября, 08:09 • 10046 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 27167 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 19113 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 13785 просмотра
публикации
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 14229 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 26629 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 13993 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 50744 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 53684 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Италия
Германия
Реклама
УНН Lite
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren16:10 • 1244 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 5464 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 6042 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 6110 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 19295 просмотра
Актуальное
Отопление
Нефть марки Brent
Фильм
Техника
The Economist

Германия предлагает выделить дополнительные €100 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Германия планирует дополнительно направить Украине €100 млн на восстановление водной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Средства также пойдут на оборудование и ремонт после российских атак.

Германия предлагает выделить дополнительные €100 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины

Германия предлагает дополнительно выделить 100 млн евро (113 млн долларов) на помощь в восстановлении украинской водной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также укрепление её устойчивости к усилившимся российским атакам. Об этом говорится в письме Министерства финансов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, эти средства дополнят финансирование Украины, предусмотренное бюджетом на 2026 год. Они предназначены для устранения повреждений, нанесённых российскими авиаударами, интенсивность которых возросла с лета. Об этом говорится в письме парламентскому бюджетному комитету.

В сентябре правительство уже выделило 250 млн евро на поддержку Украины через Фонд поддержки энергетики Украины.

Эта потребность является непредвиденной, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта невозможно было предвидеть

- говорится в письме.

"С июля 2026 года Россия всё чаще и интенсивнее атакует критическую и гражданскую инфраструктуру в крупных городах, транспортные маршруты, логистические центры и предприятия", – отмечается в документе.

Правительство канцлера Фридриха Мерца является крупнейшим европейским донором Украины, предоставляя Киеву военную помощь на миллиарды евро.

В письме также отмечается, что накануне зимы в результате российского вторжения с 2022 года было уничтожено 80% генерирующих мощностей Украины. Удары в октябре привели к отключениям электроэнергии более чем в трети украинских регионов.

Средства планируют использовать на оборудование для децентрализованного производства и хранения электроэнергии, ремонт водной и энергетической инфраструктуры, противопожарное оборудование, а также восстановление школьных зданий.

В МИД Германии надеются на усиление помощи Украине после выборов в США04.11.26, 16:47 • 4984 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Школа
Пожары
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Reuters
Фридрих Мерц
Германия
Украина