Германия предлагает выделить дополнительные €100 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины

Германия предлагает дополнительно выделить 100 млн евро (113 млн долларов) на помощь в восстановлении украинской водной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также укрепление её устойчивости к усилившимся российским атакам. Об этом говорится в письме Министерства финансов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, эти средства дополнят финансирование Украины, предусмотренное бюджетом на 2026 год. Они предназначены для устранения повреждений, нанесённых российскими авиаударами, интенсивность которых возросла с лета. Об этом говорится в письме парламентскому бюджетному комитету.

В сентябре правительство уже выделило 250 млн евро на поддержку Украины через Фонд поддержки энергетики Украины.

Эта потребность является непредвиденной, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта невозможно было предвидеть - говорится в письме.

"С июля 2026 года Россия всё чаще и интенсивнее атакует критическую и гражданскую инфраструктуру в крупных городах, транспортные маршруты, логистические центры и предприятия", – отмечается в документе.

Правительство канцлера Фридриха Мерца является крупнейшим европейским донором Украины, предоставляя Киеву военную помощь на миллиарды евро.

В письме также отмечается, что накануне зимы в результате российского вторжения с 2022 года было уничтожено 80% генерирующих мощностей Украины. Удары в октябре привели к отключениям электроэнергии более чем в трети украинских регионов.

Средства планируют использовать на оборудование для децентрализованного производства и хранения электроэнергии, ремонт водной и энергетической инфраструктуры, противопожарное оборудование, а также восстановление школьных зданий.

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