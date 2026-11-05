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Німеччина пропонує виділити додаткові €100 мільйонів на відновлення інфраструктури України

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Німеччина планує додатково спрямувати Україні €100 млн на відновлення водної, енергетичної та транспортної інфраструктури. Кошти також підуть на обладнання й ремонт після російських атак.

Німеччина пропонує виділити додаткові €100 мільйонів на відновлення інфраструктури України

Німеччина пропонує додатково виділити 100 млн євро (113 млн доларів) на допомогу у відновленні української водної, енергетичної та транспортної інфраструктури, а також посилення її стійкості до посилених російських атак. Про це йдеться в листі Міністерства фінансів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, ці кошти доповнять фінансування України, передбачене бюджетом на 2026 рік. Вони призначені для ліквідації пошкоджень, завданих російськими авіаударами, інтенсивність яких зросла з літа. Про це йдеться в листі до парламентського бюджетного комітету.

У вересні уряд уже виділив 250 млн євро на підтримку України через Фонд підтримки енергетики України.

Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент ухвалення федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту неможливо було передбачити

- йдеться в листі.

"З липня 2026 року росія дедалі частіше та інтенсивніше атакує критичну й цивільну інфраструктуру у великих містах, транспортні маршрути, логістичні центри та підприємства", – зазначається в документі.

Уряд канцлера Фрідріха Мерца є найбільшим європейським донором України, надаючи Києву військову допомогу на мільярди євро.

У листі також зазначається, що напередодні зими внаслідок російського вторгнення з 2022 року було знищено 80% генерувальних потужностей України. Удари в жовтні спричинили відключення електроенергії більш ніж у третині українських регіонів.

Кошти планують використати на обладнання для децентралізованого виробництва та зберігання електроенергії, ремонт водної та енергетичної інфраструктури, протипожежне обладнання, а також відновлення шкільних будівель.

У МЗС Німеччини сподіваються на посилення допомоги Україні після виборів у США04.11.26, 16:47 • 5028 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Школа
Пожежі
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Reuters
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна