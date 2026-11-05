Німеччина пропонує виділити додаткові €100 мільйонів на відновлення інфраструктури України
Київ • УНН
Німеччина планує додатково спрямувати Україні €100 млн на відновлення водної, енергетичної та транспортної інфраструктури. Кошти також підуть на обладнання й ремонт після російських атак.
Німеччина пропонує додатково виділити 100 млн євро (113 млн доларів) на допомогу у відновленні української водної, енергетичної та транспортної інфраструктури, а також посилення її стійкості до посилених російських атак. Про це йдеться в листі Міністерства фінансів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як зазначає видання, ці кошти доповнять фінансування України, передбачене бюджетом на 2026 рік. Вони призначені для ліквідації пошкоджень, завданих російськими авіаударами, інтенсивність яких зросла з літа. Про це йдеться в листі до парламентського бюджетного комітету.
У вересні уряд уже виділив 250 млн євро на підтримку України через Фонд підтримки енергетики України.
Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент ухвалення федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту неможливо було передбачити
"З липня 2026 року росія дедалі частіше та інтенсивніше атакує критичну й цивільну інфраструктуру у великих містах, транспортні маршрути, логістичні центри та підприємства", – зазначається в документі.
Уряд канцлера Фрідріха Мерца є найбільшим європейським донором України, надаючи Києву військову допомогу на мільярди євро.
У листі також зазначається, що напередодні зими внаслідок російського вторгнення з 2022 року було знищено 80% генерувальних потужностей України. Удари в жовтні спричинили відключення електроенергії більш ніж у третині українських регіонів.
Кошти планують використати на обладнання для децентралізованого виробництва та зберігання електроенергії, ремонт водної та енергетичної інфраструктури, протипожежне обладнання, а також відновлення шкільних будівель.
У МЗС Німеччини сподіваються на посилення допомоги Україні після виборів у США04.11.26, 16:47 • 5028 переглядiв