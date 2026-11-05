Німеччина пропонує виділити додаткові €100 мільйонів на відновлення інфраструктури України

Німеччина пропонує додатково виділити 100 млн євро (113 млн доларів) на допомогу у відновленні української водної, енергетичної та транспортної інфраструктури, а також посилення її стійкості до посилених російських атак. Про це йдеться в листі Міністерства фінансів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Як зазначає видання, ці кошти доповнять фінансування України, передбачене бюджетом на 2026 рік. Вони призначені для ліквідації пошкоджень, завданих російськими авіаударами, інтенсивність яких зросла з літа. Про це йдеться в листі до парламентського бюджетного комітету.

У вересні уряд уже виділив 250 млн євро на підтримку України через Фонд підтримки енергетики України.

Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент ухвалення федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту неможливо було передбачити