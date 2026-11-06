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Берлин предостерег от быстрого отказа от американского оружия — Politico выяснило, при чём тут Украина

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Минобороны Германии предостерегло от резкого сокращения зависимости от американского оружия. Это может навредить отношениям с Вашингтоном и промышленности.

Берлин предостерег от быстрого отказа от американского оружия — Politico выяснило, при чём тут Украина

Министерство обороны Германии в частном порядке предупредило, что слишком быстрое снижение зависимости страны от американского оружия может поставить под угрозу отношения с Вашингтоном. Об этом со ссылкой на внутренние информационные материалы сообщает Politico, отмечая, что вопрос поставок для Украины также играет свою роль, пишет УНН.

Подробности

Внутренняя оценка предлагает чрезвычайно откровенный взгляд на дилемму Берлина. Германия получает более трети своего основного импорта оружия из США, однако часть оборонного истеблишмента Берлина всё больше сомневается в надёжности Вашингтона. В информационном материале предупреждается, что явный отход может нанести ущерб партнёрству и лишить немецкую промышленность роли в производстве американского оружия.

Информационные материалы были подготовлены перед заседанием комитета по обороне немецкого парламента в среду, 4 ноября, где, по словам парламентских чиновников, законодатели обсуждали германо-американское сотрудничество в сфере обороны. В материалах министерство прямо предупредило, что "публично выраженное стремление Германии к автономии в оборонных проектах воспринимается Соединёнными Штатами критически. Германия не может позволить себе резких изменений курса, не поставив под угрозу партнёрство".

Беспокойство вызывает растущая неопределённость относительно готовности и способности Вашингтона поставлять оружие европейским союзникам.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2021 по 2025 год США поставили 37% основных поставок вооружений в Германию. В закупки входят истребители F-35, транспортные вертолёты CH-47 Chinook и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Трансатлантическая дилемма

Война с Ираном нарушила поставки американского оружия в европейские страны, а нехватка американских ракет для Patriot осложнила усилия по оказанию помощи Украине в защите от российских атак.

Поддержка Вашингтоном Киева остаётся неопределённой, несмотря на то, что европейские страны финансируют поставки американского оружия в рамках скоординированной схемы закупок НАТО. В октябре президент Украины Владимир Зеленский указал на задержку Пентагоном поставок ракет, уже оплаченных союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг утверждения о том, что Вашингтон намеренно задерживает военную поддержку.

Эти эпизоды придали дополнительную остроту продолжавшейся европейской дискуссии о сокращении зависимости от американского оружия

- говорится в публикации.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС к 2030 году тратили не менее половины своих бюджетов на оборонные закупки на оборудование европейского производства. Сейчас этот показатель составляет около 15%. Континент по-прежнему сильно зависит от американских поставщиков, особенно в части сложных систем вооружения.

В целом, по данным SIPRI, на долю американских производителей приходилось 58% основных видов вооружений, импортируемых европейскими странами — членами НАТО в период с 2021 по 2025 год.

Вашингтон противодействует попыткам отдать предпочтение европейским поставщикам. В феврале администрация Трампа пригрозила ответными мерами, если правила закупок ЕС ограничат доступ американских производителей оружия на европейский рынок.

Вашингтон хочет, чтобы европейские страны взяли на себя большую ответственность за свою оборону, а также стремится "защитить свои экономические интересы", обеспечив сохранение американских компаний среди претендентов на европейские контракты на поставку вооружений, говорится в документах.

Министерство приходит к выводу, что развитие других стратегических оборонных партнёрств, в том числе с Канадой, "может, следовательно, осуществляться лишь параллельно" с сотрудничеством с Вашингтоном.

Американское оружие, немецкие заводы

Поддержание тесных связей в оборонном секторе с США также имеет потенциальные экономические выгоды для Германии.

В докладе министерства подчеркивается, что несколько американских программ вооружений являются потенциальными направлениями для более тесного промышленного сотрудничества, включая зенитные боеприпасы для Patriot, ракеты SM-2 и SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM.

В докладе также подчеркивается возможность расширения ремонтных мощностей, что потенциально может дать немецким компаниям более значительную роль в производстве и обслуживании американской военной техники.

Министр обороны Германии Борис Писториус и его американский коллега Пит Хегсет в сентябре подписали декларацию о намерениях углубить промышленное сотрудничество, в том числе посредством совместного производства.

Внутренняя оценка министерства показывает, что Вашингтон также рассматривал возможность предоставления союзникам преференциального режима в рамках межправительственных продаж вооружений США, потенциально отдавая им приоритет при закупке американского оборудования. Однако остается неясным, как будут работать такие договоренности и какие страны смогут получить от этого выгоду.

Согласно информационным материалам, 16 октября государственный секретарь обороны Германии Йенс Плетнер обсудил графики поставок, возможные экспортные сервитуты и промышленное сотрудничество со старшим должностным лицом Государственного департамента США Томасом Динанно.

На вопрос о том, выражал ли Вашингтон обеспокоенность по поводу большей независимости Германии в сфере обороны, представитель Министерства обороны не ответил на него напрямую, заявив, что закупки оружия были обусловлены преимущественно военными потребностями, техническими соображениями, графиками поставок и затратами.

Источник в американской оборонной промышленности, знакомый с этим вопросом, утверждает, что стремление Европы к большей независимости необходимо сопоставлять с преимуществами, которые предлагают американские производители.

«Покупка американского оружия дает преимущество по срокам, преимущество в производительности и экономическое преимущество, — сказал источник в отрасли. — Это стоит небольшой неопределенности, когда речь идет о политическом руководстве в Вашингтоне».

Пентагон начал пересмотр военного присутствия США в Европе28.07.26, 16:45 • 4057 просмотров

Юлия Шрамко

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