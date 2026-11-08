В Украине 9 ноября введут отключения света до четырех очередей

В некоторых областях Украины в понедельник, 9 ноября, будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго», пишет УНН.

Завтра, 9 ноября, в некоторых областях Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления: 00:00–23:59 — графики ограничения мощности для промышленности; 00:00–23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 1,5 до 4 очередей) — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в регионах.

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