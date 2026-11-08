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В Украине 9 ноября введут отключения света до четырех очередей

Киев • УНН

 • 732 просмотра

9 ноября в части областей будут действовать почасовые отключения для всех потребителей и ограничения для промышленности. Причина — атаки РФ.

В Украине 9 ноября введут отключения света до четырех очередей

В некоторых областях Украины в понедельник, 9 ноября, будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго», пишет УНН.

Завтра, 9 ноября, в некоторых областях Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления: 00:00–23:59 — графики ограничения мощности для промышленности; 00:00–23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 1,5 до 4 очередей)

— говорится в сообщении.

Отмечается, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в регионах.

Атака рф на Днепропетровскую область: без света остались более 600 000 человек08.11.26, 08:32 • 7558 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина