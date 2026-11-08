В Україні 9 листопада запровадять відключення світла до чотирьох черг

У частині областей України в понеділок, 9 листопада, буде обмежене споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.

Завтра, 9 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості; 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг) - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, оприлюднюватимуть на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у регіонах.

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