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В Україні 9 листопада запровадять відключення світла до чотирьох черг

Київ • УНН

 • 118 перегляди

9 листопада в частині областей діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження для промисловості. Причина — атаки РФ.

В Україні 9 листопада запровадять відключення світла до чотирьох черг

У частині областей України в понеділок, 9 листопада, буде обмежене споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.

Завтра, 9 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості; 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг)

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, оприлюднюватимуть на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у регіонах.

Атака рф на Дніпропетровщину: без світла залишились понад 600 000 людей08.11.26, 08:32 • 7508 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна