В Германии легкомоторный самолёт упал на автобан
Киев • УНН
Легкомоторный самолёт разбился на автобане A2 возле Магдебурга. Данных о погибших и пострадавших нет, причины аварии выясняются.
Легкомоторный самолёт упал на автомагистраль A2 близ Магдебурга в Германии. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет, причины аварии устанавливаются. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
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Отмечается, что легкомоторный самолёт потерпел крушение на автомагистрали A2 к северо-востоку от Магдебурга в Германии, сообщила местная полиция. На опубликованных фотографиях видно, как пожарные тушат обломки самолёта, значительная часть которого разрушена.
По словам представителя полиции Магдебурга, количество пострадавших и погибших в настоящее время неизвестно. По предварительной информации, автомобили на трассе не пострадали. Причины авиакатастрофы устанавливаются. На месте работают полиция и спасательные службы.
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