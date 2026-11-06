В Германии легкомоторный самолёт упал на автобан

Легкомоторный самолёт упал на автомагистраль A2 близ Магдебурга в Германии. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет, причины аварии устанавливаются. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

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Отмечается, что легкомоторный самолёт потерпел крушение на автомагистрали A2 к северо-востоку от Магдебурга в Германии, сообщила местная полиция. На опубликованных фотографиях видно, как пожарные тушат обломки самолёта, значительная часть которого разрушена.

По словам представителя полиции Магдебурга, количество пострадавших и погибших в настоящее время неизвестно. По предварительной информации, автомобили на трассе не пострадали. Причины авиакатастрофы устанавливаются. На месте работают полиция и спасательные службы.

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