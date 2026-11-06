В Германии легкомоторный самолёт упал на автобан

$45.440.0951.040.21
ukenru
14:57 • 7166 просмотра
На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
14:21 • 10786 просмотра
СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурорVideo
13:15 • 13012 просмотра
Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
11:56 • 15372 просмотра
За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
11:28 • 13494 просмотра
Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз
10:58 • 12123 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
6 ноября, 09:24 • 18310 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
6 ноября, 07:24 • 24176 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 37681 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 38738 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP6 ноября, 06:17 • 8378 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет6 ноября, 06:54 • 28768 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto6 ноября, 07:40 • 24368 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 22768 просмотра
Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53PhotoVideo6 ноября, 09:00 • 14359 просмотра
публикации
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 1706 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 37689 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 38746 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 38536 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 52360 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Льюис Хэмилтон
Кристен Михаль
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ15:01 • 1852 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 3186 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari13:53 • 3188 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 7220 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 22925 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
ТикТок
Социальная сеть
Бильд

В Германии легкомоторный самолёт упал на автобан

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Легкомоторный самолёт разбился на автобане A2 возле Магдебурга. Данных о погибших и пострадавших нет, причины аварии выясняются.

В Германии легкомоторный самолёт упал на автобан

Легкомоторный самолёт упал на автомагистраль A2 близ Магдебурга в Германии. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет, причины аварии устанавливаются. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что легкомоторный самолёт потерпел крушение на автомагистрали A2 к северо-востоку от Магдебурга в Германии, сообщила местная полиция. На опубликованных фотографиях видно, как пожарные тушат обломки самолёта, значительная часть которого разрушена.

По словам представителя полиции Магдебурга, количество пострадавших и погибших в настоящее время неизвестно. По предварительной информации, автомобили на трассе не пострадали. Причины авиакатастрофы устанавливаются. На месте работают полиция и спасательные службы.

Как минимум 12 авиарейсов в Европе получили угрозы взрыва — Politico05.11.26, 14:47 • 3806 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Бильд
Германия