У Німеччині легкомоторний літак упав на автобан

Легкомоторний літак упав на автомагістраль A2 поблизу Магдебурга в Німеччині. Наразі інформації про загиблих і постраждалих немає, причини аварії встановлюються. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Зазначається, що легкомоторний літак зазнав аварії на автомагістралі A2 на північний схід від Магдебурга в Німеччині, повідомила місцева поліція. На опублікованих фотографіях видно, як пожежники гасять уламки літака, значна частина якого зруйнована.

За словами представника поліції Магдебурга, кількість постраждалих і загиблих наразі невідома. За попередньою інформацією, автомобілі на трасі не постраждали. Причини авіакатастрофи встановлюються. На місці працюють поліція та рятувальні служби.

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