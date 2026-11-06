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У Німеччині легкомоторний літак упав на автобан

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Легкомоторний літак розбився на автобані A2 біля Магдебурга. Даних про загиблих і постраждалих немає, причини аварії з’ясовують.

У Німеччині легкомоторний літак упав на автобан

Легкомоторний літак упав на автомагістраль A2 поблизу Магдебурга в Німеччині. Наразі інформації про загиблих і постраждалих немає, причини аварії встановлюються. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що легкомоторний літак зазнав аварії на автомагістралі A2 на північний схід від Магдебурга в Німеччині, повідомила місцева поліція. На опублікованих фотографіях видно, як пожежники гасять уламки літака, значна частина якого зруйнована.

За словами представника поліції Магдебурга, кількість постраждалих і загиблих наразі невідома. За попередньою інформацією, автомобілі на трасі не постраждали. Причини авіакатастрофи встановлюються. На місці працюють поліція та рятувальні служби.

Щонайменше 12 авіарейсів у Європі отримали погрози про мінування - Politico05.11.26, 14:47 • 3806 переглядiв

Ольга Розгон

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