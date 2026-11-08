В Берлине мужчина снял флаг Германии со здания Рейхстага и установил палестинский, его задержали
Киев • УНН
22-летний мужчина снял немецкий флаг с 30-метрового флагштока возле Рейхстага и установил палестинский. Его задержали.
В Германии задержали мужчину, который поднял палестинский флаг перед зданием Рейхстага в Берлине. Об этом сообщает Tagesschau, пишет УНН.
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Отмечается, что 22-летний мужчина после 11:30 забрался на почти 30-метровую мачту, снял флаг Германии, бросил его на землю, а на его месте установил палестинский флаг.
У подножия мачты находились еще двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет, которые помогали ему. Их задержали сразу. Тем временем 22-летний мужчина оставался на верхушке мачты, будучи пристегнутым страховочной системой для скалолазания.
Примерно в 12:30 он самостоятельно спустился вниз. Одновременно полицейские с помощью пожарных сняли палестинский флаг.
Однако из-за повреждения подъемного механизма мачты немецкий флаг не удалось сразу вернуть на место.
22-летнего мужчину, по данным полиции, пока оставили под стражей. Двух других мужчин после установления их личностей и вынесения предписания покинуть территорию отпустили.
Дальнейшее расследование проводит подразделение государственной безопасности уголовной полиции Берлина (Landeskriminalamt).
Следователи проверяют подозрения в надругательстве над государством и его символами, повреждении имущества, представляющего общественную ценность, нарушении закона Берлина о свободе собраний, а также незаконном проникновении на чужую территорию.
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