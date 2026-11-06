В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений

Сырое свиное мясо, известное в Германии как Mett, опередило непастеризованное молоко среди наиболее часто выявляемых источников вспышек пищевых инфекций. К такому выводу пришло Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), проанализировав статистику за 2015–2024 годы. Mett традиционно едят сырым, добавляя лук и специи и намазывая на хлеб. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

В 2024 году именно с употреблением приправленного свиного фарша была связана крупнейшая вспышка пищевой инфекции в Германии. Сальмонеллезом заболел 191 человек, 64 из них потребовалась госпитализация, трое умерли.

Всего за десять лет власти зарегистрировали 3021 вспышку пищевых инфекций, около 19,8 тысячи заболевших и 59 смертей. Однако установить конкретный заражённый продукт удалось лишь в 297 случаях.

Чаще всего причиной заболеваний становились бактерии Campylobacter и Salmonella. В то же время количество вспышек, связанных с непастеризованным молоком, заметно сократилось благодаря усилению санитарного контроля.

По словам руководительницы BVL Габи-Флёр Бёль, большинство вспышек, для которых удалось установить место заражения, происходили в домашних условиях.

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