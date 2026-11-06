У Німеччині сире свиняче м’ясо стало головним джерелом масових харчових отруєнь
Київ • УНН
За 2015–2024 роки Mett випередив непастеризоване молоко серед джерел спалахів. У 2024 році сальмонельоз захворіли 191 людина.
Сире свиняче м’ясо, відоме в Німеччині як Mett, випередило непастеризоване молоко серед найчастіше встановлених джерел спалахів харчових інфекцій. Такого висновку дійшло Федеральне відомство із захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів (BVL), проаналізувавши статистику за 2015–2024 роки. Mett традиційно їдять сирим, додаючи цибулю та спеції й намазуючи на хліб. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
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У 2024 році саме з уживанням приправленого свинячого фаршу був пов’язаний найбільший спалах харчової інфекції в Німеччині. На сальмонельоз захворіла 191 людина, 64 з них потребували госпіталізації, троє померли.
Загалом за десять років влада зареєструвала 3021 спалах харчових інфекцій, близько 19,8 тисячі хворих і 59 смертей. Однак встановити конкретний заражений продукт вдалося лише у 297 випадках.
Найчастіше причиною захворювань ставали бактерії Campylobacter і Salmonella. Водночас кількість спалахів, пов’язаних із непастеризованим молоком, помітно скоротилася завдяки посиленню санітарного контролю.
За словами керівниці BVL Габі-Фльор Бьоль, більшість спалахів, для яких вдалося встановити місце зараження, відбувалися в домашніх умовах.
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