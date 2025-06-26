Масштабный сбой в "Резерв+" 26 июня: что стало причиной

В четверг, 26 июня, в мобильном приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могут воспользоваться электронными военно-учетными документами. Об этом сообщает УНН.

Детали

При входе у некоторых пользователей всплывает окно: "У нас техническая проблема". В настоящее время большинство пользователей видит на экранах своих мобильных телефонов такую картинку.

Причина сбоя устанавливается. Пользователей приложения призывают временно пользоваться бумажными электронными военно-учетными документами.

Справка

По состоянию на начало-середину июня 2025 года украинцы подали более 110 тысяч заявок на службу в Силах обороны через приложение "Резерв+". По данным Минобороны Украины, чаще всего граждане выбирают направления пехоты, штаба, БПЛА, медицины и транспорта.

Напомним

До конца года в приложении "Резерв+" планируется внедрить смартконтракты. Это позволит присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне.