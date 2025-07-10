Масштабний збій у "Резерв+" 10 липня: робота застосунку паралізована

У четвер, 10 липня, у мобільному додатку "Резерв+" стався масштабний збій. Користувачі скаржаться, що застосунок довго вантажить, а потім вибиває "помилка", повідомляє УНН.

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Через збій військовозобов'язаним чоловікам радять мати при собі паперові документи, щоб уникнути проблем у разі перевірки ТЦК.

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Це не перший масштабний збій у додатку "Резерв+" в 2025 році: подібна ситуація трапилась 26 червня. При вході в деяких користувачів спливало вікно: "У нас технічна проблема".

Пізніше у міністерстві оборони України озвучили причину масштабного збою. Там пояснили це "тимчасовими труднощами в роботі мобільного додатку".

Нагадаємо

До кінця року в застосунку "Резерв+" планується впровадити смартконтракти. Це дозволить долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні.