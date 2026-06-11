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YouTube начал блокировать рекламные ролики российского оружейного завода «Алабуга». Украина приветствует это решение

Киев • УНН

 • 134 просмотра

YouTube удаляет видео о заводе «Алабуга», где собирают дроны «шахед». МИД Украины призывает другие платформы также блокировать рекламу подсанкционных объектов.

YouTube начал блокировать рекламные ролики российского оружейного завода «Алабуга». Украина приветствует это решение

YouTube начал глобальное удаление видеороликов, рекламирующих "Алабугу" и другие подсанкционные субъекты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует это решение и ожидает продолжения этого процесса от других платформ, передает УНН

Когда мы приветствовали начало диалога с YouTube, мы отмечали, что верим в его способность принести весомые результаты. Сегодня это произошло. YouTube начал глобальное удаление видеороликов, рекламирующих "Алабугу" и другие подсанкционные субъекты. Мы приветствуем это решение и ожидаем продолжения этого процесса 

- написал Сибига в Х.

Он отметил, что "Алабуга" – это российская фабрика оружия, и беспилотники "шахед", которые там собирают, почти ежедневно убивают украинских детей в их кроватях, наносят удары по родильным домам и разрушают жилые дома в наших городах.

"Алабуга" привлекает подростков, некоторым из которых всего 15 лет, к работе на этих самых производственных линиях. Платформы, размещающие рекламный контент "Алабуги", не являются нейтральными поставщиками услуг. Они являются частью цепи, которая поддерживает это производство и делает возможными российские зверства. YouTube признал это и принял меры. Структурированный, прямой диалог с платформой глобального масштаба принес глобальный результат. Мы благодарны за это 

- добавил Сибига. 

Он добавил, что Украина теперь призывает все остальные крупные платформы действовать без промедления

Рекрутинговая кампания "Алабуги" активна. Она ориентирована на молодежь. Она действует одновременно на многих платформах. Каждый день бездействия – это еще один день, когда контент, вербующий подростков на подсанкционное предприятие по производству оружия, достигает своей целевой аудитории в открытом интернете. Мы готовы распространить такой же диалог на любую платформу, которая готова действовать на аналогичных принципах 

- подчеркнул министр. 

Напомним 

Стриминговая платформа Twitch заблокировала аккаунты стримеров, которые транслировали чемпионат по Counter-Strike 2 от "Алабуга Политеха" и рекламировали это учебное заведение. 

В россии студентов пытаются вербовать в "беспилотные войска" через образы компьютерных игр и обещания "безопасной службы". Для этого возле вузов распространяют листовки с призывами управлять дронами "Герань" вместо прохождения срочной службы. 

Павел Башинский

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