В Британии для старших подростков готовят комендантский час в соцсетях

В Великобритании правительство объявило, что старшие подростки в стране столкнутся с ночным комендантским часом в социальных сетях, хотя они смогут отказаться от него, изменив настройки своей учетной записи, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Это будет означать, что такие приложения, как Instagram, TikTok и YouTube, будут по умолчанию недоступны для 16- и 17-летних с полуночи до 6:00.

Правительство также хочет отключить "вызывающие привыкание" функции, такие как автовоспроизведение и бесконечная прокрутка, утверждая, что в сочетании с комендантским часом эти меры улучшат концентрацию внимания подростков, качество сна и семейную жизнь.

Однако критики назвали эти предложения "фрагментарными" и "упущенной возможностью" для обеспечения безопасности детей.

Эти планы появились после объявления в июне о том, что лицам до 16 лет в Великобритании будет полностью запрещено пользоваться рядом платформ.

В Британии введут запрет на использование соцсетей для детей до 16 лет

"Эти меры будут иметь решающее значение для того, чтобы помочь молодым людям получить необходимый сон, сосредоточиться на школе и колледже, а также проводить больше времени с семьей и друзьями, что является основополагающим для построения счастливой, здоровой и полноценной взрослой жизни", – сказал министр технологий страны Лиз Кендалл.

"Мы хотим, чтобы молодые люди пользовались преимуществами технологий, имея при этом инструменты, чтобы сделать онлайн-мир местом, где они могут процветать", - добавила она.