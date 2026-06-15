В Британии введут запрет на использование соцсетей для детей до 16 лет
Киев • УНН
Премьер Кир Стармер анонсировал запрет соцсетей для подростков до 16 лет. Регулирование в отношении TikTok и Instagram планируют принять до конца года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что подросткам до 16 лет запретят пользоваться социальными сетями, в частности TikTok, Snapchat и Instagram. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
"Полный запрет — это правильный выбор", — сказал премьер-министр, добавив, что не "готов идти на компромиссы в вопросах безопасности и счастья наших детей".
Отвечая на вопрос технологического редактора о том, когда запрет вступит в силу, Стармер сказал: "Мы надеемся принять регулирование до Рождества".
Он также сообщил в социальной сети X, что "мы запрещаем доступ к социальным сетям для детей до 16 лет". Он добавил, что современные дети растут в мире, где технологии проникают в каждую сферу их жизни, и подчеркнул, что больше не может допустить продолжения такой ситуации. По его словам, правительство "возвращает детям их детство".
TikTok, Snapchat и Instagram — среди приложений, которые могут войти в перечень запрещенных.
Эти меры являются частью правительственного плана по защите молодежи от вреда в интернете и борьбе с нездоровым ночным скроллингом в телефонах.
Правительство также планирует запретить детям вести прямые эфиры на "более безопасных" платформах и ограничить возможность общения с незнакомцами в игровых приложениях.
Министры также рассматривают введение "социальных комендантских часов" для детей, однако детали объявят не раньше следующего месяца.
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